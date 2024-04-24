ادفع غرامتك أونلاين وانت فى البيت.. الرابط الرسمي للاستعلام عن غرامات المرور العراق 2024

أصدرت مديرية المرور العامة في العراق مؤخراً قرار جديد يخص الاستعلام عن الغرامات المرورية الخاصة بالمواطن بشكل إلكتروني، حتي يتمكن جميع المواطنين معرفة الغرامة المرورية الخاصة به دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، والتي يكثر فيها الازدحام الشديد، وفي بعض الأحيان لا يخالف المواطن الحظ، ولا يمكنه معرفة ما يريد في نفس اليوم ويضطر للذهاب مرة أخرى، ولكن بعض صدور هذه الخدمة الإلكترونية المميزة يستطيع المواطن معرفة ما يريد في نفس اللحظة، ومن أهم ما يميز هذه الخدمة هي القضاء نهائياً علي أي حالات تزوير قد تحدث، ولمزيد من التفاصيل حول طريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية تابع المقال للنهاية.

الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن غرامات المرور 2024 في العراق

تحرص جميع الدول في عصرنا هذا من تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية للتسهيل على مواطنيها قضاء مهامهم بشكل سلسل وسريع، ومن بين هذه الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة العراقية، خدمة معرفة المخالفة المرورية بالرقم الألماني عن طريقة بوابة أورو الإلكترونية، ويمكنك الدخول الى البوابة بشكل مباشر عن طريق الضغط علي هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 إلكترونيا

قدمت مديرية المرور العامة في دولة العراق خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية بالرقم الألماني بشكل مبسط عن طريق الخطوات التالية:

قم بالذهاب أولا إلى بوابة أورو الإلكترونية.

اضغط على أيقونة غرامات المرور وستفتح لك مباشرةً نافذة.

قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بالسيارة، ثم الضغط علي كلمة بحث.

انتظر لحظات قليلة، وستظهر جميع البيانات الخاصة بالمخالفات المرورية الخاصة بسيارتك، بالإضافة إلي تحديد نوع المخالفة وقيمتها المالية.

كيفية تسديد غرامات المرور الرقم الألماني 2024 في العراق بشكل الكتروني؟

يرغب المواطنين العراقيين في معرفة طريقة تسديد الغرامة المرورية الخاصة بالسيارة دون الذهاب إلى المكاتب الحكومية، وهذه الطريقة كالتالي: