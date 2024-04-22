“ليه تختاره!” كاميرا 108 بيكسل ومساحة تخزينية كبيرة في هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

قدمت شركة انفنكس هاتفها الجديد بشكل رسمي في السوق وهو هاتف Infinix Note 40 Pro 5G ويتميز هذا الهاتف بمواصفات جيدة وبسعر مناسب، حيث تبلغ دقة الكاميرا الخلفية 108 ميجا بيكسل، كما أنه يتمتع بوجود بطارية قوية والعديد من المواصفات الأخرى التي ستدفع الكثيرين لاقتنائه، فإذا أردت أن تتعرف أكثر عن المواصفات الخاصة بهذا الهاتف، فأكمل قراءة هذا المقال.

مواصفات هاتف انفنكس Infinix Note 40 Pro 5G

يتميز هاتف انفنكس Infinix Note 40 Pro 5G بما يلي:

نوع المعالج: Dimensity 7020 والتكنولوجيا المستخدمة في هي 6 نانو.

التخزين: تبلغ سعة الذاكرة الصلبة لهذا الهاتف 256 جيجا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية له 8 جيجا رام

نوع الشاشة: AMOLED، ويبلغ قياسها 6.78 بوصة كما تم حماية الشاشة بطبقة من نوعية Corning Gorilla Glass.

الكاميرا: تبلغ دقه الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف 32 ميجا بيكسل، كما أنه يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية.

نظام التشغيل: يعمل هذا الهاتف وفقا لنظام تشغيل أندرويد 14 كما أنه يأتي بواجهة من نوعية XOS 14 الخاصة بانفينكس.

البطارية: تبلغ سعة بطارية هذا الهاتف 5000 ملي أمبير.

تبلغ قوة الشحن السريع لهذا الهاتف 45 وات وتبلغ قوة الشحن اللاسلكي 20 وات، كما أنه يوجد به شحن لاسلكي عكسي.

مميزات هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

يدعم هذا الهاتف شبكة الجيل الخامس.

يأتي بتصميم شيك ومميز.

سعة البطارية كبيرة مما يجعلها تعمل لفترة طويلة.

يقوم هذا الهاتف الغبار ورذاذ الماء.

عيوب هاتف Infinix Note 40 Pro 5G

على الرغم من المميزات العديدة التي يمتلكها هاتف Infinix Note 40 Pro 5G، إلا أنه لديه بعض العيوب كالآتي:

لا يدعم منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعة الأذن.

لا يمكن زيادة المساحة الهاتف التخزينية بإضافة كارت ميموري.

لا توجد به كاميرا للتصوير

بزاوية واسعة.

سعر هاتف infinix Note 40 Pro 5G

يعتبر هاتف infinix Note 40 Pro 5G من الهواتف الذكية، فهو من أفضل الخيارات أمام محبي الهواتف الحديثة لما يتميز به من صفات ومميزات فائقة، جعلته خيارا جذابا للباحثين عن إمكانيات عالية مقابل السعر الذي سيقوموا بدفعه، ويبلغ سعر هذا الهاتف حوالي 1000 ريال سعودي. كما يبلغ سعره ايضا 260 دولار أمريكي في الأسواق العالمية.