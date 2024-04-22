“ظهرت أخيراً”.. استعلم الآن عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة عبر منصة مظلتي لعموم المحافظات العراقية

من أكثر المواضيع التي تشغل بال الكثير من المواطنين في العراق هي الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي يترقبها قطاع كبير من المواطنين التي يعتمدون على دعم الرعاية في المعيشة، حيث تأخر موعد صرف الوجبة الأخيرة بشكل مقلق جداً، حيث أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن السبب وراء تأخر الكشف والإعلان عن اسماء المقبولين هو سقوط عدد كبير من المواطنين من الكشوفات بسبب عدم توافر الشروط الخاصة بالحصول على دعم الرعاية فيهم، وخلال هذا المقال سوف نتعرف معاً على كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الكثير من المواطنين التي تنطبق عليهم شروط الحصول على دعم الرعاية يترقبون الكشف عن اسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، حيث تساعدهم على المعيشة وقضاء كافة الاحتياجات اليومية الاساسية في ظل غلاء الأسعار الحالي، ويمكن الاستعلام عن كشوفات المقبولين بالوجبة من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

يتم الولوج إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية.

لابد من تحديد الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة الأخيرة والتابع لها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

يتم الضغط على زر الاستعلام.

في النهاية يمكن تحميل كشوفان اسماء المقبولين على جهازك من خلال الضغط على كلمة تنزيل.

شروط الحصول على دعم الرعاية

الآن إليكم شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي على النحو التالي:

أن يكون عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بصفة مستمرة في الأراضي العراقية.

أن يكون الحد الادنى للأسرة أربعة أفراد.

لابد أن عمر المتقدم من الرجال بين 18 و60 عاماً و15 و55 للسيدات.

لا يستفيد من الدعم الحاصلين على أي تأمينات صحية أو اجتماعية.

لا يكون المتقدم من مقيم دار الإيواء.

موعد إعلان كشوفات الوجبة الأخيرة من دعم الرعاية

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الحالي على مراجعة كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين حتى يتم تحديد الأشخاص التي يستحقون الدعم، وأكدن الوزارة أنه قريباً جداً ستعلن كشوفات المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي التابعة للوزارة بمجرد الانتهاء من عملية المراجعة.