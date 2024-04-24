اضبط ساعتك⏰ موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 الحق قدم ساعتك 60 دقيقة

اقترب موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي 2023 بتفعيل التوقيت الصيفي والشتوي بمصر، بهدف ترشيد استغلال الطاقة وبناء عليه سيتم تغيير الساعة مع نهاية شهر أبريل 2024 حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام وفيما يلي سنتطلعكم على موعد تغيير الساعة في مصر والوطن العربي وكيفية تغييرها وتفعيلها على الهواتف المحمولة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

وجدير بالذكر أن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، في مصر والوطن العربي سيكون يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 فبدلاً من أن تكون الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ستصبح الواحدة صباحاً، أى أن يفصلنا عن موعد تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي 3 أيام فقط

خطوات تغيير الساعة على الهواتف المحمولة

أما عن خطوات تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي على الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد أو ios فتتم كالتالي:

قم بالدخول إلى إعدادات الهاتف الخاص بك، حتى تتمكن من تفعيل التوقيت الصيفي

قم بالضغط على “عام” لتغيير الوقت

قم بالضغط على خيار “الوقت والتاريخ”

وأخيرًا قم بالضغط على زر “التعيين تلقائيا”، وبعدها سيتم تغيير الوقت إلى التوقيت الصيفي

مواعيد الصلاة الجديدة

يذكر أن مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، سيتم تغيير مواعيد الصلاة لتصبح على النحو التالي: