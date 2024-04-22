Exams Date ننشر موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق جميع المراحل “ابتدائي، متوسط، اعدادي” وفقا لتصريحات وزارة التربية العراقية

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق، حددت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق جميع المراحل خلال الساعات الماضية، حيث سينطلق ماراثون امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق خلال شهر مايو المقبل بالنسبة للاختبارات التحريرية، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد امتحانات نهاية السنة 2024 لطلاب السادس الابتدائي والسادس الإعدادي والثالث المتوسط العراق، فتابعونا.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق

وعن موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق، فمن المقرر أن تبدء الاختبارات الشفهية قبل انطلاق ماراثون الامتحانات ببضعة أيام وفقا لما صرحت به وزارة التربية العراقية وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما من المقرر ان تبدء امتحانات آخر العام الخاصة بالصف السادس الابتدائي يوم 2 من شهر مايو 2024 الموافق ليوم الخميس وحتى الأربعاء 8 من شهر مايو، أما موعد امتحانات نهاية العامة للصف السادس الإعدادي يوم 12 من شهر مايو 2024.

جدول امتحانات الثالث متوسط 2024

أما جدول امتحانات الثالث متوسط 2024 الدور الاول في جميع المحافظات:

يبدء الطلاب الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مايو 2024 امتحان اللغة العربية ومادة الدراسات الإسلامية

يبدء الطلاب الامتحانات يوم الخميس 23 من شهر مايو 2024 امتحان اللغة الإنجليزية.

يبدء الطلاب الامتحانات يوم 25 من شهر مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات

يبدء الطلاب الامتحانات يوم 27 من شهر مايو 2024 امتحان الدراسات الاجتماعية في

يبدء الطلاب الامتحانات يوم 29 من مايو 2024 امتحان مادة صحة الإنسان.

جدول امتحانات السادس الإعدادي 2024

والآن مع جدول امتحانات السادس الإعدادي 2024 الدور الاول:

12 مايو 2024 امتحان التربية الدينية.

يعقد اختبار اللغة العربية يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 .

سيتم عقد امتحان اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء 14 مايو.

15 مايو 2024 (الأربعاء) اختبار الرياضيات.

سيتم عقد امتحان الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 16 مايو 2024.

كما يأتي اختبار العلوم يوم السبت الموافق 18 مايو.

الأحد 19 مايو 2024 امتحان اللغة التركمانية.

تم تحديد موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق مؤخرا، حيث سينطلق ماراثون الامتحانات في اوائل شهر مايو بالنسبة لطلبة الصف السادس الابتدائي، ووفقا للجدول الذي تم اعتماده من وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك للصف السادس الاعدادي والمرحلة الابتدائية والصف الثالث المتوسط وسوف تبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8 صباحاً.

مازالت العمليات البحثية قائمة دو توقف من قبل طلاب جميع المراحل الدراسية بالعراق وأولياء امورهم على موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والاخير والذي اعلنته وزارة التربية مؤخرا، ومن خلال الصعود قليلا للأعلى ستجدون جميع التفاصيل التي تريدونها.