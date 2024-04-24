اقتصادي جدا.. طريقة عمل الجلاش المورق بدون لحمة وبيض

الجلاش يعتبر من الوصفات اللذيذة والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وخاصة الأمهات حيث تريد العديد منهم تحضيرها في المنزل دون الرجوع الى إلى المحلات وطريقة تحضيرها تعتبر من أسهل الطرق وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل الجلاش المورق بدون لحمة وبيض بخطوات سهلة وبأقل التكاليف والمكونات.

مقادير الجلاش المورق

ربع جبنة بيضاء أو أي نوع جبنة.

٢ بصلة كبيرة ١٠٠ جرام.

١ فلفل رومي 45 جرام.

كوب مرقة 250 جرام.

١٠٠ جرام زبدة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

١ ملعقة صغيرة ملح 7جرام.

١ لفة جلاش ٥٠٠ جرام.

٣ ملاعق كبيرة زيت ٤٥ جرام.

مقادير الحشو

طماطم.

فلفل الالوان.

زيتون او جبنة شيدر أو جبنة رومى.

جبنة موزاريلا.

طريقة تحضير الجلاش المورق

مع غلاء الأسعار تريد العديد من الأمهات تحضير الجلاش في المنزل وبأقل التكاليف والمكونات وذلك لعدم الرجوع الى المحلات وذلك من أجل تحضير أكل صحى وغني بالعديد من الفوائد الغذائية وكل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية بعناية شديدة:

في البداية قومي بدهن الصينية بالسمنة بشكل جيد.

ثم ضعي ثماني ورقات من الجلاش في الصينية وبين كل طبقة من الجلاش نقوم بتدهينها بالسمنة أو الزبدة.

بعد ذلك نقوم بوضع الحشوة فوق طبقة الجلاش.

ثم نقوم بوضع مرة أخرى ثماني ورقات جلاش وندهنها بالسمنة.

بعد ذلك قومي بصب كوب من اللبن فوق طبقة الجلاش.

ثم قومي برش ملح وفلفل اسود حسب الذوق.

وفي الأخير ضعي الصينية في الفرن حتى تنضج تماما.

احرصي على تقديم الجلاش المورق ساخن حتى تحصلي على طعم لذيذ.

فوائد الجلاش المورق