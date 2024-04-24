هيا دي الاخبار الحلوة.. انخفاض غير متوقع في أسعار الخبز السياحي والفينو اليوم الاربعاء 2024/4/24 وفقا لوزارة التموين

تُطبق اليوم الحكومة المصرية، ممثلة في كلاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية وشعبة المخابز بالغرفة التجارية، أسعار الخبز السياحي والفينو وذلك وفقًا للائحة الموضعة والتي شهدت انخفاض ملحوظ نتيجة الانخفاض في أسعار الدقيق بالأسواق المحلية، وللحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والغش التجارية تم وضع مجموعة من الآليات، لضبط الأسعار ومراقبتها وتطبيق العقوبات على المخالفين من التجار للحفاظ على حقوق المواطنين.

أسعار الخبز السياحي والفينو

وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة عليا، بأمر من وزارة التموين والتجارة الداخلية للتأكد من تطبيق أسعار الخبز السياحي والفينو، بعد تخفيضها وفقًا للقرار الصادر عن وزارة التموين رقم 69 لسنة 2024 والذي كان ينص على تحديد سعر الخبز السياحي والفينو بما يتوافق مع سعر الدقيق، ويتم وضع تسعيرة جديدة كل ثلاثة أشهر.

وبناءا عليه تم تحديد سعر الخبز السياحي والفينو، وتتراوح نسبته ما بين 30 إلى 45 % مع مراعاة كسر الجنيه، وإضافة تكلفة الإنتاج والمدخلات.

بعد انخفاض سعر الدقيق.. تعرف على تسعيرة الخبز الجديدة

وفي ضوء ما سبق ذكره، فإن هناك تسعيرة جديدة للخبز السياحي والفينو وهي:

سعر رغيف الخبز السياحي وزن 25 جرام: 50 قرشا سعر رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرام: 75 قرشا سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرام: 150 قرشا بدلا من 3 جنيهات سعر رغيف الخبز الفينو وزن 50 جرام: 150 قرشا سعر رغيف الخبز الفينو وزن 35 جرام: 100 قرشا

وبهذا نكون قد قدمنا لكم قائمة بأسعار رغيف الخبز السياحي والفينو، داخل منافذ البيع العامة وفقًا لتسعيرة الجديدة.