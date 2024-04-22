Social Welfare.. تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من منصة مظلتي في كل محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، مازال البحث يتزايد حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 التي تقدمها هيئة الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل والاسر الفقيرة الاولى بالرعاية في كافة ربوع العراق، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء ليتمكنوا من التغلب على صعوبات الحياة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يمكنك الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وتحميلها على جهازك بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير احمد الاسدي، وقد تأخر الاعلان عن اسماء المشمولين شكل ملحوظ الأمر الذي تسبب في قلق بعض المواطنين، ولكن تبذل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصارى جهودها من أجل إصدار الكشوفات وصرف الرواتب للمستحقين، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم باختيار اسم المحافظة القاطن بها الطالب.

قم بادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “استعلام”.

الآن ستظهر لك كشوف المشمولين بسهولة، ويمكنك تحميلها على جهازك في دقائق.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 فقد أعلنت عنها وزارة العمل العراقية فور اطلاقها للبرنامج، وتتمثل الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بالعراق بشكل دائم.

ألا يكون مالكاً لأي أصول أو عقارات أو ممتلكات باهظة الثمن.

ألا تقل أسرة المتقدم عن 4 أفراد.

ألا يكون موظفاً في القطاع الخاص أو العام.

جموع مواطني العراق خاصة محدودي الدخل والفقراء لايزالوا يبحثون عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 التي لم يتم اصدارها حتى تلم اللحظة، فيما يتم تحديد قيمة الراتب وفقا لعدد افراد أسرة المواطن المتقدم بالطلب، ووفقا للدخل الشهري للاسرة.

مازلنا على متابعة حية معكم لكل الاخبار المتعلقة بالوجبة السابعة التي تأخرت كثيرا عن الموعد المتوقع، وحتى هذه الأوقات وحتى الساعات الصباحية من اليوم الاثنين 22 ابريل فلم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موعد صرف الدفعة السابعة والاخيرة.