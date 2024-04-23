كشوف الثالث نزلت الان؟.. نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 جميع محافظات العراق epedu.gov.iq موقع وزارة التربية

أوشكت امتحانات الثالث متوسط الدور الأول على الإقتراب، بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعدها الرسمي الموافق 21 مايو 2024 وستنتهي في 5 يونيو 2024، مع مراعاة بأن الوزارة تجهزت بشكل كامل في كافة مديرياتها على مستوى المحافظات، لكي يتواكب ذلك مع ملائمة الطلاب والطالبات في تأدية الإمتحانات الخاصة بهم، وتحقيق أعلى نسب النجاح لهذه المرحلة.

موعد امتحانات الثالث متوسط دور أول 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الصف الثالث متوسط الدور الأول ستبدأ يوم 21-5-2024 وذلك بمادة التربية الإسلامية واللغة العربية، على أن تنتهي امتحانات هذه المرحلة يوم 5-6-2024 بمواد اللغة الفرنسية والكردية والتركمانية، ثم تبدأ بعدها عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تشمل عدد كبير من الطلاب وأوراق الإمتحانات التي تمت حصرها في هذه المرحلة ورفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية أو عبر موقع نتائجنا الإلكتروني.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024

بعد أن تم الإطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثالث متوسط الدور الأول، يمكنك الإن معرفة استخراج النتائج فور صدورها مباشرة، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تقوم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

ثم تقوم بإدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

بعدها يتم تحديد المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة والكشوفات الخاصة بمرحلة الثالث متوسط.

استخراج كشوفات الثالث المتوسط في العراق لعام 2024

وأتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية الإطلاع على كشوفات الصف الثالث متوسط الدور الأول في العراق عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، التي به الكثير من الخدمات التعليمية المختلفة مثل الجداول الخاصة بكافة المراحل الدراسية وكذلك رفع النتائج أول بأول، ليسهل على كل طالب استخراجها ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.

الإستعداد لإمتحانات الثالث متوسط جميع المحافظات بالعراق

وأوضحت وزارة التربية العراقية، انه تم الإستعداد بشكل كامل لإمتحانات الثالث متوسط في كافة المديريات على مستوى الدولة، بما تسمح لجميع الطلاب والطالبات بخوض الإمتحانات في إطار مناسب وملائم أمام الجميع، وحتى يمكنهم الحصول على أعلى الدرجات وفقًا لأداءهم في الإمتحانات.