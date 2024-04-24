هتهيص اجازة كبيرة.. موعد إجازة شم النسيم 2024 لجميع موظفين القطاع الخاص والعام بعد ترحيل عيد العمال

تصدر موعد إجازة شم النسيم 2024، العديد من محركات البحث حيث يرغب الكثير من الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية معرفة عدد أيام الإجازات في شهر مايو والذي يتخلله أيضًا إجازة عيد العمال، ومن المقرر أن يتم ضم إجازة شم النسيم وعيد العمال معاً لتصبح عدد أيام الإجازات 5 أيام وهي إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص والحكومي، أما بالنسبة لاجازة عيد تحرير سيناء فقد تقرر أن تكون يوم الخميس القادم و الموافق 25 أبريل 2024 وبذلك يحصل الموظف على ثلاثة أيام عطل هم الخميس والجمعة والسبت.

موعد إجازة شم النسيم 2024

وفي ضوء ما سبق ذكره، فقد قرر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد إجازة شم النسيم 2024 تكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024

وبعد قرار مجلس الوزراء بضم إجازة عيد العمال إلى إجازة شم النسيم، تبدأ الإجازة يوم الخميس الموافق 2 مايو وتنتهى يوم الاثنين الموافق 6 مايو

وبهذا تكون عدد أيام إجازات عيد العمال وشم النسيم 5 أيام هم: الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين للقطاع الخاص والحكومي

متى إجازة عيد الأضحى 2024؟

وفي سياق متصل، تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 في:

يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة، والذي يوافق 15 يونيو 2024 “وقفة عرفات” يوم الأحد الموافق 10 ذو الحجة، والذي يوافق 16 يونيو 2024 “أول أيام عيد الأضحى” يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024، إجازة عيد الجلاء 1956 يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، إجازة ثورة 30 يونيو 2013

وبهذا نكون قد ذكرنا لكم أهم الإجازات في شهر مايو، بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك واجازات شهر يونيو