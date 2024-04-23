كيفية حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق مُتاح رابط وخطوات الحجز الإلكتروني

إليك طريقة حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق حيث أن لقد أصدرت مديرية شؤون البطاقة الموحدة في العراق بيان يفيد بإطلاق رابط رسمي لحجز البطاقة الوطنية لعام 2024، حيث يمكن للمواطنين تنفيذ هذا الإجراء بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للمديرية، هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتسهيل العمليات الحكومية ودفع عجلة التحول الرقمي في الخدمات، بالإضافة إلى ذلك، تم توضيح الخطوات اللازمة لتنفيذ حجز البطاقة الوطنية إلكترونياً.

حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق

يمكن للمواطنين العراقيين حجز البطاقة الوطنية الموحدة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الموحدة: انقر هنا للدخول.

اضغط على خيار (حجز استمارة البطاقة الوطنية الموحدة).

قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، مكان الولادة، وعنوان الإقامة الحالي.

أدخل رقم الجوال الشخصي في الحقل المخصص.

اضغط على خيار (حجز) لتأكيد الحجز.

قم بطباعة إيصال الحجز لاستخدامه أثناء إتمام الإجراءات المتبقية.

شروط الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق

تتضمن الشروط المحددة من قبل مديرية شؤون البطاقة الموحدة العراقية ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عام فأكثر.

يتوجب تأكيد الحجز قبل 3 أيام من موعد المراجعة.

يلزم دفع رسوم الحجز التي تقدر بخمسة آلاف دينار عراقي.

المستندات المطلوبة لحجز البطاقة الموحدة العراقية

بعد معرفتك كل التفاصيل حول طريقة حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق ينبغي تقديم المستندات التالية عند حجز البطاقة: