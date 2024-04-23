أقوي نسخة علي الاطلاق.. واتساب جي بي بتحديث مميز (التطبيق الأصلي) للاندرويد والايفون

تحديث واتساب جي بي الإصدار الأخير منه الذي صدر من المطور بحيث يمكن تحميله من خلال الرابط الذي يحتوي على التحديثات الأخيرة للتطبيق، فقد وجدنا أن التطبيق يكتسب شعبية كبيرة من قبل المستخدمين لوجود مجموعة كبيرة من المميزات الاضافية التي تم توفيرها في التطبيق بشكل كبير مما زاد من تحميله بشكل كبير وجعل الكثير يتساءلون حول طريقة تنزيل هذا التطبيق، وهذا ما سنقوم بشرحه لكم خلال سطور هذا المقال.

تحديث واتساب جي بي

تحديث واتساب جي بي يتم من خلال الرابط المتوفر للتطبيق الذي يتم من خلاله تحديثه، بحيث يسهل الرابط إمكانية التحديث، خاصة أن التطبيق يوفر مجموعة كبيرة من المميزات مما زاد من تحميله ومن هذه المميزات ما يلي:

يمكن من خلاله مشاركة ما يزيد عن 250 صورة في المرة الواحدة.

كما يمكن من خلاله تحميل المزيد من الثيمات والرموز التعبيرية المختلفة ومشاركتها، بالإضافة إلى إخفاء وقت الظهور عن الأصدقاء، و إخفاء الحالة عن من ترغب في أن لا يرى الحالة.

التطبيق يحتوي على مجموعة كبيرة من المميزات التي زادت من نسبة تحميله بشكل كبير من حيث توفير إمكانية مشاركة الملفات والمستندات، مع رؤية حالة الأصدقاء بدون علمهم أنه تم مشاهدة الحالة مما يتيح الخصوصية.

مميزات تحديث واتساب جي بي

يمتلك التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات التي زادت من نسبة تحميله وجعلت الكثير من المستخدمين يرغب في تحديث واتساب جي بي للاستمتاع بتلك المميزات الإضافية التي تم إضافتها للتطبيق، وجاءت تلك المميزات كالتالي:

يمكن مشاركة الحالة أكثر من 24 ساعة من خلال التطبيق.

يمكن إخفاء آخر وقت للظهور عن الأصدقاء.

يوجد مجموعة من الخلفيات المختلفة التي يمكن التغيير من بينها.

إمكانية إرسال الصور والمستندات ومشاركتها مع الأصدقاء.

فتح أكثر من تطبيق واتس اب على الهاتف بحيث يمكن تشغيل ثلاثة أرقام واتس اب على هاتف واحد.

عيوب تحديث واتساب جي بي

يعتبر تحديث واتساب جي بي نسخة معدلة من تطبيق الواتساب الأصلي، ويحمل هذا التطبيق العديد من المميزات والخصوصية الأكثر تقدما، ولكن أصبح مثيراً للجدل لما يحمله من مميزات وعيوب، ومن أبرز عيوبه أنه غير آمن ويمكن إختراقه بسهولة وذلك نظرا لكونه غير رسمي، مما يجعله مصدر للمخاوف بسبب عدم التأكد من صحة ممارسته الأمنية.