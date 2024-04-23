الآن رابط pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي بوزارة العمل العراقية 2024

لا تزال قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من أهم الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين العراقيين، ويعود السبب في ذلك إلى اعتماد الكثير من الأفراد والأسر على دعم الرعاية الاجتماعية، كما أن تأخر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الكشف والإعلان عن اسماء المشمولين زاد من تساؤلات المواطنين حول هذا الموضوع، والجدير بالذكر أن برنامج الرعاية الاجتماعية يعد من أهم البرامج الحكومية التي تساهم في تأمين حياة كريمة للأفراد والأسر العراقية المستحقة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها أغلب دول العالم في السنوات الأخيرة، فإذا كنت من المهتمين بأمر الرعاية الاجتماعية فيجب عليك قراءة السطور القادمة.

الآن رابط pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاهدةً لأجل الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية، وعلى الرغم من التأخير الواضح في الإعلان عنها إلا أن الوزارة تتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام عن هذه الكشوف بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

للاستعلام عن قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فيجب على المستفيد أن يدخل إلى منصة مظلتي الإلكترونية التي تتبع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

الآن فتح نموذج الاستعلام ويجب تسجيل الدخول إلى هذه المنصة.

ويتم ذلك من خلال إدخال كامل المعلومات اللازمة التي يطلبها نظام الموقع.

بعد ذلك يجب أن يتم تحديد رقم وجبة الرعاية الاجتماعية المراد الاستعلام عنها.

كما يجب أيضًا تحديد اسم المحافظة الذي ينتمي إليها المواطن المستفيد من الرعاية.

بعد إتمام الخطوات السابقة يجب الصفط على كلمة “بحث”.

الآن سوف تظهر كافة الكشوفات على الشاشة، كما يمكن تنزيلها بشكل سهل وبسيط.

ثم بعد ذلك يمكن البحث عن الأسم المراد التعرف عليه من جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على حسب المحافظة المراد البحث عنها.

شروط الاستفادة من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية

في البداية يريد العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات التعرف على أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق عن طريق موافقة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الضمانات اللازمة للحصول عليها كما يلي بالتفصيل الآن:

أن يكون المستفيد عراقي الجنسية.

يشترط الإقامة الدائمة في العراق للمستفيد من الرعاية الاجتماعية.

يشترط الإقامة الدائمة في العراق للمستفيد من الرعاية الاجتماعية. من أهم الشروط ألا يكون هذا المستفيد يمتلك وظيفة سواء كان في قطاع خاص أو حكومي.

كما يجب ألا يتجاوز عدد أفراد أسرة المستفيد عن أربعة أشخاص.

عدم امتلاك المستفيد أملاك أو أصول أو عقارات ذات قيمة مالية عالية.

العمر المناسب للتقديم على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية للرجال يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام فقط.

كذلك النساء مطلوب منهم التقديم على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الذي يبدأ من 15 عام فأكثر من ذلك حتى 55 عام.

لابد من توفير جميع الالتزامات والشروط اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

أهم الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية