حمل كشف اسماء الوجبة السابعة.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر رابط منصة مظلتي

اسماء الوجبة السابعة، يبحث الملايين من المواطنين العراقيين عن كشوفات اسماء الممشولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر رابط منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تأخرت جدا في صرف هذه الدفعة بالمقارنة مع الدفعات الاخرى السابقة التي صرفت في موعدها المحدد دون ادنى تأخير، وهذا ما جعل البعض ينتقد الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطالبوها بالاسراع في صرف الدفعة السابعة والاخيرة من الرعاية الاجتماعية، خاصة بعد مرور شهر رمضان وعيد الفطر وسط صمت الوزارة.

اسماء الوجبة السابعة

اسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية هو أهم ما يتم البحث عنه بشكل يومي عبر محرك بحث جوجل من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على الرعاية في البصرة وصلاح الدين وبغداد ونيناوي وبابل وذي قار وغيرها من المحافظات الاخرى التي يترقب أهلها بفارغ الصبر موعد الصرف، وقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدة شروط للحصول عليها وهي كما يلي:

أن يكون المقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم اقامة كاملة في العراق.

ألا يقل عدد افراد اسرته عن 4 افراد على الأقل.

ألا يمتلك أي عقارات أو سجلات تجارية يمتلكها.

تقديم الاوراق المطلوبة واللازمة عند التقديم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لم تعلن حتى وقتنا هذا، ولكن وفقا لبعض المصادر فأن الوزارة قد انتهت من توفير اموال الدفعة الاخيرة ولذلك فقد تعلن الاسماء خلال تلك الساعات في وقت اقصاه نهاية الاسبوع الجاري، فكونوا على متابعة مستمرة لرابط منصة مظلتي للإستعلام عن اسمائكم حال اعلان الوجبة مباشرة، من خلال الضغط على ايقونة الرعاية الاجتماعية وتحديد الوجبة السابعة وادخال المحافظة التابع لها وتحميل الكشوفات في صيغة بي دي اف.

عدد كبير من الاسر في جميع محافظات العراق يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لايزال لم يحدد موعد ظهورها حتى تلك اللحظة، ويمكنك الحصول عليها وتنزيل الكشوفات الخاصة بها عبر منصة مظلتي فور اعتمادها.

لم تنتهي او تنخفض بعد العمليات البحثية المكثفة على موعد صرف الدفعة السابعة والاخيرة من الرعاية الاجتماعية من جانب المواطنين العراقيين المقدمين للحصول على الرعاية، وحتي هذه اللحظة فلم تعلن وزارة العمل موعد صرف الدفعة او حتى الاسماء المستحقة.

يجب ان تتوافر بك كل الشروط التي حددتها الوزارة للموافقة على حصولك على الرعاية الاجتماعية بالعراق، اما بالنسبة للوجبة السابعة فلم يتم الاعلان عن موعد صرفها من قبل الوزارة.