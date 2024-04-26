“وزارة الشؤون الاجتماعية 300 دينار Tunisia Scholarship“ التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس eservices.social.gov.tn والشروط اللازمة

أطلقت الجهات الحكومية منحة 300 تونس وهي تعتبر من أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر الفقيرة داخل الدولة وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم ومواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف الدعم وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا وسوف نوضح لكم أيضاً خطوات التسجيل على الدعم.

منحة 300 تونس

لجميع الأسر التي ترغب في التسجيل على منحة 300 تونس يتطلب منهم إجراء التعليمات التالية:

الخطوة الأولى: يجب عليك زيارة الصفحة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بتونس. الخطوة الثانية: من الصفحة الرسمية قم بالضغط على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال كل من اسم المستخدم وكلمة السر. الخطوة الثالثة: من قائمة الخدمات المتاحة انقر على خيار منحة 300 دينار. الخطوة الرابعة: سوف يظهر لك استمارة بيانات ويتطلب منك ادخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح. الخطوة الخامسة: يرجى إرفاق جميع الوثائق المطلوبة. الخطوة السادسة: انقر على زر إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعته من قبل الجهات المسؤولة.

ما هي شروط التقديم على منحة 300 دينار تونسي؟

قامت الوزارة بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين على منحة 300 دينار وهي: