رسميًا.. نود إعلامكم بمواصفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 لصفوف النقل وفقًا لوزارة التربية والتعليم

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024، مع اقتراب موعد بداية الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بجمهورية مصر العربية يتساءل الطلاب عن مواصفات اختبارات الترم الثاني للصف الاول الاعدادي، وبناء على ذلك قامت وزارة التربية والتعليم التابعة بالكشف عن اختبارات الصف الاول الاعدادي الترم الثاني عام 2024 مع جدول امتحانات الترم الثاني.

مواصفات امتحانات الترم الثاني 2024

حددت وزارة التربية والتعليم المصرية عن مواصفات اختبارات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي، حيث يأتي الامتحان وفقاً للمواصفات التالية:

يأتي اختبار الترم الثاني 2024 في مستوى الطالب المتوسط.

تحرص الوزارة على مراعاة التوازن النسبي لأسئلة اختبارات الترم الثاني 2024.

كما تحرص الوزارة على مراعاة الجزء الملغي من المنهج التعليمي.

يتم تعقد اختبار الترم الثاني 2024 تحت إشراف من التوجيهات للمدرسة.

الحرص والدقة أثناء تصحيح أوراق الامتحانات.

تأتي أسئلة الامتحان في الترم الثاني 2024 من ضمن المقرر الدراسي المستهدف.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم التابعة لجمهورية مصر العربية عن مواصفات امتحانات الترم التاني 2024، بهدف مراعاة الطلاب الراغبين في معرفة كافة التفاصيل حول مواصفات اختبارات الصف الاول، كما صرحت عن جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي، فيما يلي: