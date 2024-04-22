رسميا الان.. متي موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 الحق اظبط ساعتك ومواعيد نوم

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر، كشفت الجهات المختصة لتطبيق التوقيت الصيفي عن الموعد الرسمي لتطبيق الصيف، وذلك بناء علي تعليمات من الأرصاد الجوية عن الموعد الرسمي لبدء فصل الصيف، بينما يتم تطبيق التوقيت الصيفي من خلال تغيير مواعيد خلال ساعات النهار، بهدف توفير كمية الكهرباء المستهلكة للحفاظ على الطاقة الشمسية.

متي موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تكشف الأرصاد الجوية التابعة لجمهورية مصر العربية عن التنبؤ بمواعيد بداية تطبيق الصيف للعام الحالي، بعدما تم تطبيق التوقيت الشتوي في منتصف شهر أكتوبر وبالتحديد يوم 27 للعام 2023 ميلاديا، بينما قامت الحكومة بتأخير الساعة لمدة تصل الي 60 دقيقة، حيث تم استمرار هذا التوقيت لمدة تصل الي 6 أشهر، حتى يحل بعد ذلك توقيت الصيف لعام 2024، وذلك بداية من يوم الجمعة 26 من شهر أبريل الحالي 2024.

كيفية تطبيق التوقيت الصيفي على أجهزة الحاسوب والهواتف

يبحث بعض الأشخاص عن كيفية تغيير أو ضبط التوقيت الصيفي علي أجهزة الحاسوب و الهواتف الذكية، بينما كشفت بعض الجهات عن كيفية تغيير التوقيت الشتوي، وتطبيق التوقيت الصيفي ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: