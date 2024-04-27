“غرامة سيارتي كام بسرعة ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق + دفع قيمة الغرامة مديرية المرور

لكل من يرغب في الاستعلام عن الغرامات المرورية قامت الحكومة داخل العراق بإطلاق منصة أور الإلكترونية والتي يمكنك من خلالها الاستعلام عن الغرامات تسديدها أيضا وذلك من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان وذلك لأن الدولة دائما تسعى نحو توفير الراحة لمواطنيها وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

إذا كنت تريد الاستعلام عن الغرامات المرورية المسجلة على السيارة الخاصة بك قم باتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: يجب عليك زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بمنصة أور. الخطوة الثانية: انقر على زر تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة. الخطوة الثالثة: من الصفحة الرئيسية يرجى الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. الخطوة الرابعة: انقر على زر غرامات المرور وانقر على خيار الاستعلام عن الغرامات. الخطوة الخامسة: قم بتدوين جميع المعلومات المطلوبة حول سيارتك. الخطوة السادسة: انقر على زر استعلام وسوف تظهر لك جميع المخالفات التي قمت بارتكابها بالتفصيل من حيث نوع المخالفة والموعد الذي تمت فيه. الخطوة السابعة: انقر على زر سداد وقم باختيار طريقة التسديد المناسبة لك. الخطوة الثامنة: بمجرد إتمام عملية التسديد سوف يتم تسديدها بالفعل قم بطباعة إيصال للتسديد والاحتفاظ به.

قيمة الغرامات المرورية في العراق

يجب العلم أن قيمة الغرامة المرورية في العراق غير محددة وتتوقف على حسب نوعية المخالفة التي ارتكبتها وتكون في الغالب على النحو التالي: