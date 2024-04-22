أحدث شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto لجميع الأجهزة “أكثر من 70 شفرة ألحقها وخليك التوب”

شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto تعد من أهم الشفرات التي يتم الاهتمام بها من قبل جميع لاعبي جاتا عند تحميل لعبة جاتا 5 وذلك بسبب أهمية هذه الشفرات في التخلص من المستويات الصعبة وامتلاك العديد من المهارات الخارقة التي يمكن من خلالها الحصول على المهام الإضافية، ومن المعروف أن هذه الشفرات تختلف حسب المهام التي يرغب الشخص في الحصول عليها كما أنها تختلف حسب الهاتف المحمول أو الكمبيوتر وهو ما سوف نقوم بتوضيحه في السطور القادمة من مقالنا.

شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto

تختلف شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة باستمرار وفق بعض العوامل المختلفة منها المهام المرغوبة بالنسبة للاعب وكذلك الطريقة التي يتم بها اللعب، واليكم أهم شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة:

شفرات GTA Vice City للاعب

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس أسلحة خفيفة THUGSTOOLS R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up أسلحة قوية PROFESSIONALTOOLS R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT أسلحة ثقيلة NUTTERTOOLS R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN درع كامل PRECIOUSPROTECTION R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up صحة كاملة ASPIRINE R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down تقليل الصحة ICANTTAKEITANYMORE RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1. Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB جعل الشرطة تطاردك YOUWONTTAKEMEALIVE R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right الهروب من الشرطة LEAVEMEALONE R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN. RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس تغيير الملابس STILLLIKEDRESSINGUP RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس LOOKLIKELANCE CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1 B, LT, Left, A, RB, LB, A, L تغيير شخصية اللاعب لشكل كين MYSONISALAWYER RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1 Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز ROCKANDROLLMAN DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني IDONTHAVETHEMONEYSONNY L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2 B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين WELOVEOURDICK R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1 RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل ONEARMEDBANDIT RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس FOXYLITTLETHING R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو CHEATSHAVEBEENCRACKED L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2 LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT

شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس اظهار دبابة PANZER CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y اظهار سيارة 1 TRAVELINSTYLE UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2 Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT اظهار سيارة 2 GETTHEREQUICKLY DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left اظهار سيارة سباق 1 GETTHEREVERYFASTINDEED R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB اظهار سيارة سباق 2 GETTHEREAMAZINGLYFAST R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT اظهار سيارة دفن THELASTRIDE DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right اظهار سيارة فرقة موسيقية ROCKANDROLLCAR R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right اظهار سيارة قمامة RUBBISHCAR CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right اظهار سيارة سريعة GETTHEREFAST RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left اظهار سيارة جولف BETTERTHANWALKING CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A جعل السيارات مخفية WHEELSAREALLINEED Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1 Y, LB, Y, RT, X, LB, LB تفجير كل المركبات BIGBANG R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1 RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB السيارات تمشي على الماء SEAWAYS RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2 Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT جعل كل السيارات وردية اللون AHAIRDRESSERSCAR CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE. B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B جعل كل السيارات سوداء اللون IWANTITPAINTEDBLACK CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE. B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B تقليل الجاذبية COMEFLYWITHME RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1 Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة LOADSOFLITTLETHINGS R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A رفع مستوى القيادة GRIPISEVERYTHING Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB

شفرات GTA Vice City متنوعة

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس الجو مشمس ALOVELYDAY R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y الجو شبه مغيم APLEASANTDAY R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X الجو ملئ بالغيوم ABITDRIEG R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X الجو عاصف CATSANDDOGS R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B الجو ملئ بالضباب CANTSEEATHING R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A تسريع كل الحركة باللعبة ONSPEED TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1 Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X ابطاء كل الحركة باللعبة BOOOOOORING TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1. Y, Up, Right, Down, X, RT, R تسريع الوقت LIFEISPASSINGMEBY CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y المواطنون يتقاتلون بين بعضهم FIGHTFIGHTFIGHT DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1 Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB المواطنون يقاتلونك NOBODYLIKESME Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك CHASESTAT R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر GREENLIGHT RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1 RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB الفتيات يلاحقن اللاعب FANNYMAGNET CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y كل الفتيات يحملن أسلحة CHICKSWITHGUNS Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB المواطنون يحملون أسلحة OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down

اكواد جاتا الخاصة بالأجسام

كود JYSDSOD ⇐ مستوى العضلات.

كود OGXSDAG ⇐مستوى الاحترام.

كود EHIBXQS ⇐ جسم مستوى.

كود KVGYZQK ⇐ الجسم النحيف.

كود BTCDBCB ⇐ الجسم البدين.

كود BUFFMEUP ⇐ الجسم العضلي.

كود جتيا ساندرياس للكمبيوتر الخاص بالشرطة

كود AEZAKMI ⇐ الشرطة لا تؤذيك.

كود NSNAEB ⇐ إبعاد الشرطة عنك.

كود OSRBLHH ⇐ زيادة عدد نجوم الشرطة.

كود ASNAKMI ⇐ تقليل عدد نجوم الشرطة.

كود LJSPQK ⇐ إضافة 6 نجمات الشرطة.

شفرات جاتا مختلفة وجديدة 2024

صحة وطاقة كاملة + درع حماية + 250,000 $ HESOYAM الشرطة تلاحقك OSRBLHH الشرطة لا تلاحقك ASNAEB الجميع معه مسدسات AGENTCITY رجال المطافى فى كل مكان BURNINGDESIRE الشرطة فى كل مكان BUSTEDLIFE سد جوع الشخصية فى اللعبة IMTOFULL مركبة Sanchez DIRTBIKEZ موتوسيكل سباق PCG600 GOONOUJ عصابات حولك GROVELIFE صحة مكتملة GIVEMESOMELIFE إعطاء رشاش آلى DEATHGUN السيارات تسير على الماء RLMJHSC سيارات سوداء PAINTITBLACK جميع السيارات تنفجر allcarsgoboom صحة كاملة بدون سقوط أو انفجار CAINEMVHZC لا تلاحقك الشرطة نهائياً IFIRSTDOZ مركبة Monster AGBDLCID مركبة Stunt Plane URKQSRK مركبة Dozer EEGCYXT مركبة Tanker Truck AMOMHRER مركبة Quad AKJJYGLC مركبة Hunter OHDUDE نيترو في جميع سيارات التاكسي VKYPQCF إحترام كامل Full respect OGXSDAG الجميع معه بازوكا قاذف صواريخ ZSOXFSQ ملابس وسيارات ريفية BMTPWHR الجميع معه مسدسات SJMAHPE سيارات الشوارع ريفية FVTMNBZ سيارات أقل في الشوارع THGLOJ إصابة الأهداف أثناء القيادة OUIQDMW ذخيرة لا نهائية WANRLTW تفعيل حالة أدرينالين MUNASEF جميع من في الشارع في حالة غضب IOJUFZN اللاعب لا يجوع نهائياً AEDUWNV لكمات قوية IAVENJQ الشرطة تلاحقك بأعلى مستوى ستة نجوم LJSPQK الشرطة لا تلاحقك أبداً AEZAKMI Jetpack مظلة صاروخية YECGAA مظلة باراشوت AIYPWZQP الغطس تحت الماء بدون غرق ولا نفاذ للأوكسجين CVWKXAM صحة كاملة – Full Health BAGUVIX قفزة كبيرة – Big Jump LFGMHAL عاصفة رملية CWJXUOC عاصفة رعدية MGHXYRM لون السماء برتقالي OFVIAC دائما فى منتصف الليل XJVSNAJ السيارات تطير أمامك أثناء القيادة BSXSGGC جميع السيارات بها نيترو COXEFGU مركبة Vortex Hovercraft KGGGDKP طائرة Hydra JUMPJET شفرة تجعل السيارات تطير RIPAZHA جميع سيارات الشارع سباق GUSNHDE جميع سيارات الشارع رخيصة BGKGTJH جميع النساء في كل مكان تلاحقك BEKKNQV ملابس نينجا AFPHULTL العصابات تحتل الشوارع MROEMZH عصابات في كل مكان MROEMZH حفلة على الشاطئ CIKGCGX جميع من في الشارع يطاردونك بالأسحلة BGLUAWML وجود النجم الفيز Elvis في كل مكان ASBHGRB تجعل الشخصية نحيلة KVGYZQK تجعل الشخصية بعضلات كبيرة QWIOPKB تجعل الشخصية سمينة زائدة الوزن BTCDBCB تجعل المراكب تطير AFSNMSMW الاشارة سوداء اللون IOWDLAC الاشارة وردية اللون LLQPFBN جميع الاشارات خضراء ZEIIVG جميع السائقين يقودون بعنف YLTEICZ تجعل الشخصية تنتحر SZCMAWO تقود أفضل وأسرع السيارات PGGOMOY تجعل السيارات تختفي XICWMD تفجير جميع السيارات CPKTNWT مركبة Caddy RZHSUEW مركبة Trashmaster UBHYZHQ مركبة Stretch KRIJEBR مركبة Romero AQTBCODX مركبة Racecar VPJTQWV مركبة Racecar PDNEJOH مركبة Rancher JQNTDMH مركبة Bloodring Banger CQZIJMB مركبة Rhino AIWPRTON الجميع معه أسلحة FOOOXFT وضع مكافأة على من يقتلك BAGOWPG

طريقة ادخال شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto

هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن من خلالها ادخال ادخال شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto بسهولة وهي كالتالي: