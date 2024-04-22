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أحدث شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto لجميع الأجهزة “أكثر من 70 شفرة ألحقها وخليك التوب”

صورة samar adel samar adelمنذ يومين
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أحدث شفرات جاتا 5
أحدث شفرات جاتا 5

شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto تعد من أهم الشفرات التي يتم الاهتمام بها من قبل جميع لاعبي جاتا عند تحميل لعبة جاتا 5 وذلك بسبب أهمية هذه الشفرات في التخلص من المستويات الصعبة وامتلاك العديد من المهارات الخارقة التي يمكن من خلالها الحصول على المهام الإضافية، ومن المعروف أن هذه الشفرات تختلف حسب المهام التي يرغب الشخص في الحصول عليها كما أنها تختلف حسب الهاتف المحمول أو الكمبيوتر وهو ما سوف نقوم بتوضيحه في السطور القادمة من مقالنا.

شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto

تختلف شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة باستمرار وفق بعض العوامل المختلفة منها المهام المرغوبة بالنسبة للاعب وكذلك الطريقة التي يتم بها اللعب، واليكم أهم شفرات لعبة جاتا 5 الجديدة:

شفرات GTA Vice City للاعب

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن

شفرات الاكس بوكس
أسلحة خفيفة THUGSTOOLS R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
أسلحة قوية PROFESSIONALTOOLS R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
أسلحة ثقيلة NUTTERTOOLS R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN  RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
درع كامل PRECIOUSPROTECTION R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
صحة كاملة ASPIRINE R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP  RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
تقليل الصحة ICANTTAKEITANYMORE RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1. Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
جعل الشرطة تطاردك YOUWONTTAKEMEALIVE R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
الهروب من الشرطة LEAVEMEALONE R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.  RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس
تغيير الملابس STILLLIKEDRESSINGUP  RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس LOOKLIKELANCE CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1 B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
تغيير شخصية اللاعب لشكل كين MYSONISALAWYER RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1 Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز ROCKANDROLLMAN DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني IDONTHAVETHEMONEYSONNY L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2 B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين WELOVEOURDICK R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1 RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل ONEARMEDBANDIT  RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس FOXYLITTLETHING R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو CHEATSHAVEBEENCRACKED L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2 LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT

شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس
اظهار دبابة PANZER CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
اظهار سيارة 1 TRAVELINSTYLE UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2 Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
اظهار سيارة 2 GETTHEREQUICKLY DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
اظهار سيارة سباق 1  GETTHEREVERYFASTINDEED R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
اظهار سيارة سباق 2 GETTHEREAMAZINGLYFAST R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
اظهار سيارة دفن THELASTRIDE DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
اظهار سيارة فرقة موسيقية ROCKANDROLLCAR R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
اظهار سيارة قمامة RUBBISHCAR CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
اظهار سيارة سريعة GETTHEREFAST RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
اظهار سيارة جولف BETTERTHANWALKING CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
جعل السيارات مخفية WHEELSAREALLINEED Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1 Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
تفجير كل المركبات BIGBANG R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1 RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
السيارات تمشي على الماء SEAWAYS RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2 Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
جعل كل السيارات وردية اللون AHAIRDRESSERSCAR CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE. B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
جعل كل السيارات سوداء اللون IWANTITPAINTEDBLACK CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE. B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
تقليل الجاذبية COMEFLYWITHME RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1 Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة LOADSOFLITTLETHINGS R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
رفع مستوى القيادة GRIPISEVERYTHING Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB

شفرات GTA Vice City متنوعة

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس
الجو مشمس ALOVELYDAY R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
الجو شبه مغيم APLEASANTDAY R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
الجو ملئ بالغيوم ABITDRIEG R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
الجو عاصف CATSANDDOGS R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
الجو ملئ بالضباب CANTSEEATHING  R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
تسريع كل الحركة باللعبة ONSPEED TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1 Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
ابطاء كل الحركة باللعبة BOOOOOORING  TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1. Y, Up, Right, Down, X, RT, R
تسريع الوقت LIFEISPASSINGMEBY CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
المواطنون يتقاتلون بين بعضهم FIGHTFIGHTFIGHT DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1 Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
المواطنون يقاتلونك NOBODYLIKESME Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك CHASESTAT R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر GREENLIGHT RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1 RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
الفتيات يلاحقن اللاعب FANNYMAGNET CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
كل الفتيات يحملن أسلحة CHICKSWITHGUNS Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
المواطنون يحملون أسلحة OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down

اكواد جاتا الخاصة بالأجسام

  • كود JYSDSOD ⇐ مستوى العضلات.
  • كود OGXSDAG ⇐مستوى الاحترام.
  • كود EHIBXQS ⇐ جسم مستوى.
  • كود KVGYZQK ⇐ الجسم النحيف.
  • كود BTCDBCB ⇐ الجسم البدين.
  • كود BUFFMEUP ⇐ الجسم العضلي.

كود جتيا ساندرياس للكمبيوتر الخاص بالشرطة

  • كود AEZAKMI ⇐ الشرطة لا تؤذيك.
  • كود NSNAEB ⇐ إبعاد الشرطة عنك.
  • كود OSRBLHH ⇐ زيادة عدد نجوم الشرطة.
  • كود ASNAKMI ⇐ تقليل عدد نجوم الشرطة.
  • كود LJSPQK ⇐ إضافة 6 نجمات الشرطة.

شفرات جاتا مختلفة وجديدة 2024

صحة وطاقة كاملة + درع حماية + 250,000 $ HESOYAM
الشرطة تلاحقك OSRBLHH
الشرطة لا تلاحقك ASNAEB
الجميع معه مسدسات AGENTCITY
رجال المطافى فى كل مكان BURNINGDESIRE
الشرطة فى كل مكان BUSTEDLIFE
سد جوع الشخصية فى اللعبة IMTOFULL
مركبة Sanchez DIRTBIKEZ
موتوسيكل سباق PCG600 GOONOUJ
عصابات حولك GROVELIFE
صحة مكتملة GIVEMESOMELIFE
إعطاء رشاش آلى DEATHGUN
السيارات تسير على الماء RLMJHSC
سيارات سوداء PAINTITBLACK
جميع السيارات تنفجر allcarsgoboom
صحة كاملة بدون سقوط أو انفجار CAINEMVHZC
لا تلاحقك الشرطة نهائياً IFIRSTDOZ
مركبة Monster AGBDLCID
مركبة Stunt Plane URKQSRK
مركبة Dozer EEGCYXT
مركبة Tanker Truck AMOMHRER
مركبة Quad AKJJYGLC
مركبة Hunter OHDUDE
نيترو في جميع سيارات التاكسي VKYPQCF
إحترام كامل Full respect OGXSDAG
الجميع معه بازوكا قاذف صواريخ ZSOXFSQ
ملابس وسيارات ريفية BMTPWHR
الجميع معه مسدسات SJMAHPE
سيارات الشوارع ريفية FVTMNBZ
سيارات أقل في الشوارع THGLOJ
إصابة الأهداف أثناء القيادة OUIQDMW
ذخيرة لا نهائية WANRLTW
تفعيل حالة أدرينالين MUNASEF
جميع من في الشارع في حالة غضب IOJUFZN
اللاعب لا يجوع نهائياً AEDUWNV
لكمات قوية IAVENJQ
الشرطة تلاحقك بأعلى مستوى ستة نجوم LJSPQK
الشرطة لا تلاحقك أبداً AEZAKMI
Jetpack مظلة صاروخية YECGAA
مظلة باراشوت AIYPWZQP
الغطس تحت الماء بدون غرق ولا نفاذ للأوكسجين CVWKXAM
صحة كاملة – Full Health BAGUVIX
قفزة كبيرة – Big Jump LFGMHAL
عاصفة رملية CWJXUOC
عاصفة رعدية MGHXYRM
لون السماء برتقالي OFVIAC
دائما فى منتصف الليل XJVSNAJ
السيارات تطير أمامك أثناء القيادة BSXSGGC
جميع السيارات بها نيترو COXEFGU
مركبة Vortex Hovercraft KGGGDKP
طائرة Hydra JUMPJET
شفرة تجعل السيارات تطير RIPAZHA
جميع سيارات الشارع سباق GUSNHDE
جميع سيارات الشارع رخيصة BGKGTJH
جميع النساء في كل مكان تلاحقك BEKKNQV
ملابس نينجا AFPHULTL
العصابات تحتل الشوارع MROEMZH
عصابات في كل مكان MROEMZH
حفلة على الشاطئ CIKGCGX
جميع من في الشارع يطاردونك بالأسحلة BGLUAWML
وجود النجم الفيز Elvis في كل مكان ASBHGRB
تجعل الشخصية نحيلة KVGYZQK
تجعل الشخصية بعضلات كبيرة QWIOPKB
تجعل الشخصية سمينة زائدة الوزن BTCDBCB
تجعل المراكب تطير AFSNMSMW
الاشارة سوداء اللون IOWDLAC
الاشارة وردية اللون LLQPFBN
جميع الاشارات خضراء ZEIIVG
جميع السائقين يقودون بعنف YLTEICZ
تجعل الشخصية تنتحر SZCMAWO
تقود أفضل وأسرع السيارات PGGOMOY
تجعل السيارات تختفي XICWMD
تفجير جميع السيارات CPKTNWT
مركبة Caddy RZHSUEW
مركبة Trashmaster UBHYZHQ
مركبة Stretch KRIJEBR
مركبة Romero AQTBCODX
مركبة Racecar VPJTQWV
مركبة Racecar PDNEJOH
مركبة Rancher JQNTDMH
مركبة Bloodring Banger CQZIJMB
مركبة Rhino AIWPRTON
الجميع معه أسلحة FOOOXFT
وضع مكافأة على من يقتلك BAGOWPG

طريقة ادخال شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto

هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن من خلالها ادخال ادخال شفرات جاتا 5 Grand Theft Auto بسهولة وهي كالتالي:

  • قم بتشغيل اللعبة على جهازك سواء كان ذلك على جهاز الكمبيوتر أو جهاز الألعاب.
  • انتقل إلى شاشة اللعب الرئيسية في اللعبة.
  • استخدم وحدة التحكم الخاصة بك أو لوحة المفاتيح لإدخال الشفرات، وفي معظم الأجهزة يتم إدخال الشفرات عن طريق استخدام الأزرار الخاصة بالتحكم أو الأحرف على لوحة المفاتيح.
  • اضغط على زر مخصص أو أدخل السلسلة الخاصة بالشفرة بالضبط كما هي مكتوبة سواء كانت تلك الشفرة مجموعة من الأحرف أو الأرقام.
  • بعد إدخال الشفرة انتظر لحظة لتأكيد الإدخال، ومن ثم يتم تنفيذ الشفرة داخل اللعبة سواء كان ذلك بإعطائك ميزة معينة أو تغيير في البيئة أو ظهور مركبة محددة حسب نوع الشفرة.
  • يمكنك الآن الاستمتاع بالميزات الإضافية أو القدرات التي توفرها الشفرة التي قمت بإدخالها في اللعبة.
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صورة samar adel samar adelمنذ يومين
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