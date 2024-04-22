سفاح جديد من شركة هونر بمعالج خرافي ومساحة تخزين ضخمة جدا هونر اكس 8 بي

أطلقت شركة هونر أحدث هاتف لها في السوق وهو هونر اكس 8 بي، يأتي هذا الهاتف بالكثير من المميزات الرائعة والمختلفة عن غيره من الهواتف، في البداية يأتي الهاتف بكاميرا عالية الدقة 108 ميجا بكسل، كما أن الهاتف يأتي بمساحة تخزين ضخمة جدا وهي 512 جيجا بايت، هذا ويأتي الهاتف بأعلى كاميرا أمامية في هذه الفئة السعرية مقدارها 50 ميجا بكسل، وإليك كامل مواصفات الهاتف خلال السطور التالية.

مواصفات هونر اكس 8 بي

يمتاز هذا الهاتف ببعض المميزات التي تميزه عن الكثير من الهواتف في فئته السعرية مثل وزنه الخفيف والشكل النحيف، تم تزويد هذا الهاتف بخامات من البلاستيك التي تعطي الهاتف قوة تحمل كبيره ضد الصدمات، وإليك مواصفات الهاتف بالكامل:

المواصفات التفاصيل دعم شريحتين إتصال نعم (Nano Sim) شبكات الاتصال 2G, 3G, 4G الأبعاد 161.1×74.6×6.8 ملم الوزن يأتي الهاتف بوزن خفيف جدا 166 جرام المواد هذا ويأتي الهاتف بخامات تصنيع قوية من البلاستيك، ولكن شكل الهاتف شيك جدا وفخم خصوصا شكل الكاميرات نوع الشاشة AMOLED, 6.7 إنش, 1080×2412 بكسل, 90Hz, 2000 شمعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 8 جيجا بايت مساحة التخزين يتوفر الهاتف بثلاث إصدارات مختلفة من مساحة التخزين كل منها تأتي مع رامات 8 جيجا بايت كالتالي: إصدار به مساحة تخزين 128 مع رامات 8 جيجا بايت

إصدار به مساحة تخزين 256 مع رامات 8 جيجا بايت

إصدار به مساحة تخزين 512 مع رامات 8 جيجا بايت المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي جدا في هذه الفئة وهو Snapdragon 680 4G، كما أن الهاتف يأتي بمعالج رسومي من نوع Adreno 610 الكاميرا الأمامية يأتي الهاتف بأعلى كاميرا سيلفي تقريبا في هذه الفئة السعرية بدقة 50 ميجا بكسل, F/2.1, فلاش أمامي الكاميرا الخلفية لعشاق التصوير فإن كاميرا هذه الهاتف تقدم أداء جبار جدا، وتأتي دقة الكاميرات كالتالي: 108 ميجا بكسل (أساسية), 5 ميجا بكسل (واسعة), 2 ميجا بكسل (ماكرو) تصوير الفيديو FHD 1080p @30fps, HD 720p @30fps الواي فاي والبلوتوث a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 تحديد الموقع الجغرافي GPS, GLONASS, GALILEO, BDS وسائل الأمان مستشعر البصمة, Face Unlock المستشعرات الأخرى التسارع, القرب, البوصلة، كما أن الهاتف يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء منفذ USB Type C, OTG البطارية يأتي هذا ببطارية عملاقة بسعة 4500 مللي أمبير, كما أن الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 35 واط نظام التشغيل Android 13, MagicOS 7.2 الألوان يتوفلا هذا الهاتف بثلاث ألوان وهم: الأخضر, الفضي, الأسود

عيوب هاتف HONOR X8b

يوجد بعض العيوب أيضا التي يأتي بها الهاتف، لعل أبرزها أن المعالج المستخدم يقدم أداء يومي مقبول ولكنه ليس الأفضل في الألعاب، كما أن الهاتف لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم ويوجد هذا المنفذ في هاتف Xiaomi Redmi 12C، هذا ولا يدعم تركيب كارت ميموري، كما أنه لايدعم الـ NFC، هذا كما أن الهاتف لايدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال4K.

مميزات هونر اكس 8 بي

يأتي هذا الهاتف ببعض المميزات التي تجعل منه تحفة فنية تقدم أداء قوي، وإليك بعضها:

أول ما يميز الهاتف هو التصميم الخارجي للهاتف الذي يعد من أجمل التصميمات التي قامت هونر بتنفيذها في هواتفها، كما أن وزن الهاتف خفيف جدا.

شحن سريع بشكل مقبول في هذه الفئة السعرية.

شاشة من النوع أموليد مشبعة بالألون ومدعمة بمعدل تحديث 90 هرتز، كما أن سطوع الشاشة عالي جدا.

هذا ويأتي بالهاتف مساحة تخزين ضخمة 512 جيجا مع 8 جيجا رام، كما أن الهاتف مدعم بإمكانية رفع الرامات إلى 16 جيجا من خلال السوفت وير.

هذا ويدعم الهاتف ميزة Magic Capsule.

محتويات علبة الهاتف

رأس الشاحن بقوة 35 واط.

سلك USB من نوع Type C.

جراب ظهر لحماية الهاتف.

دبوس معدني (لإخراج الصينية SIM).

كتيب التعليمات للهاتف يوضح كيفية استخدامه.

سعر هاتف HONOR X8b

يأتي سعر الهاتف للنسخة 512 مساحة تخزين مع 80 جيجا رام كالتالي:

الموقع السعر مصر 13500 جنية السعودية 800 ريال الإمارات 800 درهم

كانت هذه كافة التفاصيل عن هاتف هونر اكس 8 بي.