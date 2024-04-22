بعد الإعلان الثاني|…تردد قناة Al-Fadjr الجزائرية مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة الجديدة مترجمة عربي

تردد قناة Al-Fadjr من الترددات المهمة التي ازداد البحث عنها مرارا وتكرارا على القمر الصناعي نايل سات، هذا لأن القناة تميزت عن كثير من المحطات الفضائية ببث المسلسلات التركية الشهيرة خلال الفترة الماضية، ومن تلك المسلسلات مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس الذي انتشر بكثافة في كل الدول العربية وحقق مشاهدات جارفة.

تردد قناة Al-Fadjr

تعرض قناة الفجر الجزائرية حلقات مسلسل قيامة عثمان الذي يتم بثها مرة في الأسبوع، وتستغرق الحلقة الواحدة ساعتين متواصلتين، وقد حققت القناة أعداد كبيرة من المتابعين بعد إذاعة المسلسل على شاشتها، لذلك تقوم إدارة القناة بتحديث التردد حتى يتم توفير جودة عالية للإرسال، هذا ومن مميزات القناة أيضا أنها قناة مفتوحة اي مجانية فلا يحتاج المتابع الاشتراك في القناة مقابل دفعات شهرية ثابتة، وفيما يلي نتعرف على تردد قناة الفجر عبر الأقمار الصناعية التي تبث عليها.

تردد قناة الفجر الجزائرية Al-fadjer نايل سات 2024

تردد القناة هو: 12034.

معدل الاستقطاب يضبط على : عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون : 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية Al-fajr عرب سات 2024

تردد القناة : 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات الدرامية التاريخية التي تبث باللغة التركية، وهو إنتاج وتأليف مشترك بين كل من تركيا وباكستان، وتبث الحلقة يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويتم إعادة الحلقة يوم الجمعة.