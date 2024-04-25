السعر زاد على الكل..آخر سعر لبطاقة الرقم القومي من السجل المدني أو من مكاتب البريد ومدة استلامها بعد تسليم الورق

آخر سعر لبطاقة الرقم القومي، تعد بطاقة الرقم القومي أهم الوثائق الرسمية التي يحصلون عليها كل مواطن في مصر بعد بلوغ السن القانوني لاستخراج البطاقة، والتي بدونها لا يستطيع المواطن تنفيذ أي مهمة تحتاج إلى إثبات شخصية، لذلك البحث عن سعر البطاقة نستمر دائما سواء من خلال المواطنين الذين يستغربون البطاقة للمرة الأولى أو عن طريق المواطنين الذين يحدثون بطاقاتهم بعد إنتهاء مدة صلاحيتها.

آخر سعر لبطاقة الرقم القومي

تتعد أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي وفقا لسرعة استلام البطاقة، وقد أتاحت وزارة الداخلية مؤخرا بطاقات فئة vip والتي يستطيع صاحب البطاقة استلامها في غضون ساعتين فقط ويتم طلب استمارة التقديم لتلك الاستمارة من مراكز الشرطة أو مكاتب السجلات المدنية، أما عن الأسعار فهي كما يلي:

سعر استمارة VIP يبلغ 305 جنيه.

سعر الاستمارة المستعجلة 175 جنيه ويتم الحصول على البطاقة بعد 24 ساعة.

سعر الاستمارة العاجله 125 جنيه ويتم الحصول على البطاقة بعد ثلاثة أيام.

سعر الاستمارة العاديه 50 جنيه ويتم الحصول على البطاقة بعد 15 يوم

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

لابد من انطباق الشروط التي حددتها وزارة الداخلية في مصر حتى يستطيع أي فرد استخراج بطاقة الرقم القومي وهي كما يلي: