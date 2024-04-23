اليوم إعلان النتائج…سعر الحج في الجمعيات الأهلية 2024 + أسعار الحج السياحي لهذا العام

سعر الحج في الجمعيات الأهلية من الأمور التي يبحث عنها المسلمون في مصر، حيث الحج هو الركن الخامس في الإسلام والتي فرضها الله على المسلمين القادرين البالغين، والجدير بالذكر أن أسعار رحلات الحج مختلفة ومتفاوتة وفقا لطبيعة الخدمة التي تقدم إلى الحجاج، وفيما يلي نتعرف على الأسعار التي طرحتها الجمعيات الأهلية.

سعر الحج في الجمعيات الأهلية

بعد انقضاء شهر رمضان المبارك احتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك، اقترب الموعد الموسمي لموسم الحج في كل عام والذي يكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة من العام الهجري، ويرجع الاختلاف في الأسعار إلى مستوى الخدمة من حيث الإقامة والمواصلات والمسافة بين الفندق والحرم المكي، والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرف على كل الجمعيات الأهلية التي تنظم رحلات الحج وبناء على الخدمات التي تقدمها الجمعية يتم تحديد سعر الحج مع حساب سعر تذاكر الطيران، وقسمت الوزارة رحلات الحج إلى ثلاث مستويات كالتالي:

تكلفة أول مستوى: 270 ألف جنيه.

تكلفة ثاني المستوى: 203 آلاف جنيه.

تكلفة ثالث المستوى: 186 ألف جنيه.

أما عن أسعار حج القرعة الذي يكون من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بعد تحديد شركة مصر للطيران أسعار تذاكر السفر تكون تكلفة رحلة الحج للفرد الواحد 184 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي

وفيما يتعلق بأسعار الحج السياحي للشركات السياحة في مصر فقد أعلنت بعض الشركات عن أسعار الحج خمس نجوم، والذي ينقسم إلى فئتين حسب المسافة بين الإقامة والحرم كما يلي: