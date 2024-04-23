“اعرف ليك كام إزازة زيت” .. قيمة نصيب الفرد على التموين وتاريخ الصرف لشهر مايو تبعًا لما حددته الوزارة

هناك بحث وتساؤلات كثير من المواطنين حول حصتهم من التموين، اعتباراً لذلك تعد هذه قيمة نصيب الفرد على التموين أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وقد قامت الوزارة الخاصة للتموين والتجارة الداخلية بتحديد نصيب كل فرد من التموين، وذلك بهدف ضمان أن يكون كل فرد على معرفة بالأمور التي سوف يحصل عليها من التموين، وباتباع السطور التالية سوف نتعرف أكثر عن قيمة نصيب الفرد على التموين وعن أسعار السلع التموينية لهذا الشهر.

قيمة نصيب الفرد على التموين

قامت وزارة التموين بتحديد بعض السلع التي سيتم صرفها لكل فرد من الشعب:

أن يتم صرف لكل فرد زجاجة زيت 800 مل، وذلك مع تحديد أقصى حد للفرد الواحد يصل إلى 4 زجاجات من زيت الطعام.

وأيضاً يتم صرف كيس واحد من السكر، مع تحديد حد أقصى للفرد الواحد يصل إلى 6 كيلو.

يصرف للفرد كيس من الأرز والمكرونة، وذلك للبطاقات التي يتواجد فيها 4 أفراد.

أما بالنسبة للبطاقات التي يتواجد فيها أكثر من 4 أفراد يتم صرف لهم كيسين من الأرز والمكرونة بوزن يصل إلى 800 جرام الكيس الواحد.

قيمة السلع التموينية لهذا الشهر

لقد تم تحديد قيمة وأسعار السلع التموينية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية: