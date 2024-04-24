“الحق اصرف تموينك قبل أي حد” .. أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024 وسعر الزيت والسكر في بطاقة التموين

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن بدأ صرف السلع الأساسية لشهر مايو 2024، حيث يريد الكثير من الأشخاص في التعرف على أسعار السلع التموينية بشهر مايو 2024، حيث تعتبر هذه الأسعار أقل من الأسعار المتعارف عليها بالأسواق.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024

تسائل العديد من الأشخاص حول أسعار السلع التموينية التابعة لشهر مايو لعام 2024، والتي جاءت على النحو التالي؛ سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12 جنيه و 60 قرش، وصل سعر القهوة سريعة الذوبان إلى ما يقدر بنحو 18 جم بسعر 4 جنيه، سعر زيت الخليط حجم 800 ملل وصل إلى ما يقدر بنحو 30 جنيه، كما وصل سعر علبة مرقة الدجاج إلى حوالي 6 جنيهات، وصلت سعر المكرونة 800 جم إلى 14 جنيه، كما وصل سعر المكرونة 400 جم إلى 7 جنيه، سعر العدس المجروش 500 جم وصل إلى 21 جنيه.

أسعار المعلبات بالتموين

سعر الفول المعبأ 500 جم وصل إلى 9 جنيه، أما بالنسبة لسعر الدقيق المعبأ الورقي أو البلاستيك حجم الكيلو جرام فقد وصل إلى 18 جنيه، سعر الطحينة البيضاء حجم 140 جرام فقد وصل سعرها إلى 3.75 جنيه، سعر البسكويت بوو وصل إلى 3.75 جنيه، سعر البسكويت السادة فقد وصل إلى جنيه ونصف، أما سعر بار الحلاوة الطحينة السادة فقد وصل سعرها 3 جنيه حجم 40 جم، سعر اللبن الجاف حجم 125 وصل سعره إلى 25.5 جنيه، سعر الخل 5٪ حجم 900 مل وصل سعرها إلى 6 جنيه، سعر الصابون التواليت حجم 125 جم فقد وصل سعره إلى 7.50 جنيه.