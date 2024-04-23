“بتفرح قلب كل طفل” .. تردد قناة توم وجيري 1445 الجديد بدون تشفير وأبرز مزايا القناة

إذا كنت تسعى لإسعاد أبنائك و أطفالك الصغار بشتى الطرق يمكنك تنزيل قناة توم وجيري المخصصة للأطفال لهم فهي تسعدهم كثيرا وذلك بمنتهى السهولة عبر موجات القمر نايل سات وعرب سات، حيث أن القناة تعجب الكثير من الأطفال بكافة الدول العربية، فهي تقدم مسلسلات كرتون ممتعة وأغاني مسلية وشهرة القناة تخطت الملايين، ولهذا سوف نعرض لكم احدث تردد للقناة فيما يلي.

تردد قناة توم وجيري

كما ذكرنا لكم أن قناة توم وجيري يمكن تنزيلها على القمر نايل سات أو عرب سات بكل سهولة، أما ترددها على القمر نايل سات فجاء كالتالي:

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كذلك جودة القناة: SD.

مزايا قناة توم وجيري للأطفال

هناك العديد من المزايا الكثيرة لقناة توم وجيري والتي جعلتها القناة الأفضل من بين كافة قنوات الأطفال خلال السنوات الماضية وذلك للأسباب الآتية: