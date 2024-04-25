“جهزي اللحمة مفيش وقت” .. تاريخ موعد عيد الأضحى في مصر فلكيًا مدفوعة الأجر للموظفين 2024

يعد عيد الأضحى ثاني عيد إسلامي في يأتي خلال العام وهو مرتبط بالحج، ويحتفل المسلمون بمصر بالعيد ولهذا سوف يحصل الموظفون لدى جهاز الإداري للدولة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ولهذا يسأل الكثير من المصريين عن تاريخ موعد عيد الأضحى في مصر والذي نستعرض معكم فيما يلي.

تاريخ موعد عيد الأضحى في مصر

طبقا للحسابات الفلكية فإن موعد عيد الاضحى في مصر والذي يعرف باسم العيد الكبير عند عامة الناس سوف يصادف يوم الأحد الموافق 17 من يونيو 2024 وسوف تكون وقفة عرفات أي وقفة عيد الأضحى يوم السبت الموافق 16 من يونيو 2024، ومن الجدير بالذكر أن معهد البحوث الفلكية يعتمد عند تحديد تاريخ عيد الأضحى على رؤية هلال شهر ذي الحجة وبالتالي فإن الموعد سوف يختلف عن هذا التوقيت المتوقع وذلك بناء على عدد أيام شهر ذو القعدة هل ستكون 29 أم 30 وكذلك بعد أن يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة حيث سيكون يوم عيد الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة أما وقفة عرفات فهي اليوم التاسع من الشهر.

اجازة عيد الاضحى المبارك بمصر 2024

بناءا على ما نص عليه القانون المصري فإن هناك أيام محددة للإجازات بالأعياد الإسلامية سواء لعيد الاضحى أو عيد الفطر المبارك وهي عدد أربعة أيام بالإضافة إلى منح يوم إجازة ليوم الوقفة، وبذلك فإن الموظفين لدى القطاع الإداري للدولة سوف يحصلون على عدد 5 أيام إجازة العيد وهي إجازة مدفوعة أما الموظفين بالقطاع الخاص سوف يحصلون على عدد 3 أيام إجازة من بينهم وقفة عرفة ويومين فقط إجازة عيد الأضحى.