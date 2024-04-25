“احذر وادفعها ماتكبرش دماغك” .. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة 2024 ونماذج المخالفات

أصبح بإمكان المواطنين الآن الاستفسار عن المخالفات المرورية من خلال استخدام الرقم الوطني عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني، وذلك في إطار النهضة الرقمية التي تشهدها البلاد، حيث تسعى لتكون الخدمات متاحة رقميًا في شتى المجالات ولهذا الغرض، يقدم موقعنا دليلًا لكيفية البحث عن المخالفات المرورية عن طريق الإنترنت أثناء الجلوس في المنزل للتعرف على مخالفة برقم المركبة، اتبعوا الخطوات والرابط التالي حتى تتمكنوا من الحصول على المخالفات المرورية باستخدام رقم السيارة فحسب.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

افتح الرابط الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة من هنا..

ابحث عن خيار “بيانات المرور” وانقر عليه.

اختر “الاستعلام عن مخالفات المركبات”.

قم بإدخال الرقم الوطني الخاص بك.

أدخل رقم لوحة التسجيل الخاصة بالسيارة، إبدأ بالأرقام اولا ثم الأحرف.

ستعرض لك النتائج قائمة بالمخالفات المرورية المسجلة بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لتسوية هذه المخالفات.

نماذج مخالفات المرور في مصر

هناك العديد من الحالات للمخالفات المرورية في مصر التي تفرض عليها عقوبات ضمن اختصاص وزارة الداخلية، تتراوح ما بين دفع غرامات مالية أو الجمع بين عقوبة السجن والغرامة المالية بما في ذلك:

تجاوز السرعة المحددة.

عدم ارتداء حزام الأمان.

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

عدم الالتزام بقواعد الأولوية.

الانحراف عن مسار الطريق.

الوقوف في أماكن غير مخصصة للوقوف.

القيادة بسرعة عكسية.

منصة مصر الرقمية

بالنسبة لمنصة مصر الرقمية فمن المعروف أنها تقدم طيفًا واسعًا من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تساعد على إنجاز العديد من المعاملات اليومية بكل يسر وسهولة، شاملة قطاعات مختلفة مثل الإسكان الاجتماعي والضرائب العقارية وتحديث الحالة الشخصية والمساعدة في الأمور القانونية ودعم القطاع الزراعي بالإضافة إلى تسجيل المركبات وتجديد رخص القيادة وخدمات التأمين الاجتماعي وغيرها الكثير من الخدمات الأساسية.