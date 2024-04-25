“الطلاب قلقانين” .. موعد امتحانات الترم الثاني للعام الجاري 2024 في المدارس والجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه سيتم تقديم المواعيد المحددة لامتحانات نهاية الترم الثاني وهي امتحانات نهاية السنة لكافة التلاميذ في الابتدائية والإعدادية، الميعاد المحدد للاختبارات يكون في 4من شهر مايو القادم، بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وستعمل الوزارة في تحديد الجدول الخاص بالاختبارات في جميع المراحل من أول المرحلة الابتدائية حتى الوصول إلى المرحلة الثانوية العامة.

موعد امتحانات الترم الثاني

تم التحديد من قبل وزارة التربية والتعليم أن اليوم الرابع من شهر مايو هو أول يوم من أيام الاختبارات، لكافة التلاميذ من الصف الرابع الابتدائي وحتى الوصول إلى تلاميذ الثانوية العامة، وقد أوضحت الوزارة أنه لن يتم إلغاء أي صفحة من صفحات المنهج المقرر على الطلاب للفصل الدراسي الثاني، وقامت الوزارة بتوضيح مواعيد امتحانات الخاص بالدبلومات وأول يوم فيها هو 25 من شهر مايو واخر ايامها هو 6 من شهر يونيو.

موعد امتحانات الجامعات

أفصحت وزارة التربية والتعليم عن كل التفاصيل الخاصة بالتعليم الجامعي أو العالي، أى أنه تكون نهاية الفصل الدراسي الثاني في كافة الجامعات هو يوم 30 من شهر مايو، ويكون أول يوم في الاختبارات لهم في يونيو، ويتم ذلك على حسب جدولة كل جامعة، وكل كليه يتم فيها تحديد جدول الاختبارات الخاص بهم ويكون التقديم في الجامعة على حسب التخصصات التي يتم دراستها، وبعدها يتم وضع الجدول الخاص بكل كلية والتخصص الخاص بهم.