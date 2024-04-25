تردد القنوات
“ميدو زعل لولو” .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 لمشاهدة أغاني شخصية لولو بجودة HD
تردد قناة وناسة الجديد تتوفر على القمر الصناعي النايل سات تعرض العديد من البرامج المتخصصة للأطفال ودائما هي المفضلة لديهم وبعد أن تم تغير تردد القناة ارتفع نسبه البحث عليها من أجل معرفة معلومات التردد الجديد وحفظها على جهاز الاستقبال ومشاهدتها في أي وقت ترغب به.
تردد قناة وناسة الجديد
يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة وناسة الجديد من أجل حفظة ومتابعته في أي وقت لأن القناة تهتم ببث محتوى عالي الجودة دائمًا تستخدم أحدث التقنيات الحديثة و المناسبة وفقًا للمعايير العالمية، ويتم تغيير تردد القناة كل فترة لضمان بث الصوت والصورة بجودة عالية بدون أي تشويش أو انقطاع ونحن سنعرض معلومات تردد قناة وناسة خلال النقاط التالية:
- تردد القناة: 11270.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
مميزات قناة وناسة
- تعرض قناة وناسة محتواها بشكل مجاني دون أي اشتراكات مالية.
- تستخدم أحدث التقنيات العالية من أجل بث برامج بدون حدوث أي تشويش أو انقطاع.
- طارد المحتوى الخاص بها على مدار ال 24 ساعه بدون أي بدون توقف.
- تعرض القناة البرامج الخاصة بها بدون اي فواصل إعلانيه، لذلك يمكن الطفل متابعتها دون أن يشعر بملل.
- قناه مناسبة لجميع الاعمار من بداية سنتين.
- تهتم القناه بعرض محتوى يناقش الأطفال ويساعدهم في زيادة المهارة الخاصة بهم سواء بالكلام أو التركيز والفهم.