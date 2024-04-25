“قدم وحياتك هتتحول لجنة” .. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بالخطوات وأرقام التسجيل

المشاركة في مسابقة الحلم تعد من أبرز المسابقات التي يطمح العديد من الأشخاص للمشاركة فيها، نظرًا لأهمية المشاركة فيها التي يتابعها كثيرون من المقيمين في الدول العربية وحتى خارج تلك الحدود مسابقة الحلم، المُقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، تعتبر من المسابقات البارزة التي لاقت استحسانًا واسعًا من قبل الجمهور في أنحاء الوطن العربي والعالم، تقدم قناة MBC مسابقة الحلم لكافة الناس بدون تقييد بفئة مُعينة، بل تُتاح الفُرصة للجميع للانضمام إلى المسابقة، التي توزع فيها جوائز مادية ضخمة يصل مجموعها إلى 3.5 مليون دولار أمريكي موزعة على جوائز نقدية مُتفاوتة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن للراغبين في المشاركة في مسابقة الحلم التسجيل بكل سهولة، وذلك بإتباع مجموعة من الإجراءات البسيطة بعد التسجيل، يصبح المتسابقون مؤهلين للدخول في قرعة الجوائز التي تم الإعلان عنها والتي تتضمن ما يلي:

يتوجب على كل من يود المشاركة في مسابقة الحلم أن يجد الرقم المخصص الذي يتوافق مع الدولة التي يعيش فيها.

يقوم المستخدم بإرسال رسالة نصية قصيرة من جهاز الموبايل الخاص به إلى الرقم المعتمد في الدولة التي يعيش فيها، من خلال كتابة الكلمة “حلم” أو “Dream”.

تقدم مسابقة الأحلام سلسلة من الأسئلة التي يتوجب على المشاركين الإجابة عليها بعناية عبر الرسائل النصية.

ثم يواصل المشارك متابعة نتائج مسابقة الحلم عبر القناة الأساسية التي تبث المسابقة وهي قناة mbc وتتم الإذاعة بشكل مباشر على الهواء لكي تكون المسابقة شفافة وعادلة لجميع المشاركين الذين سجلوا سابقًا بإرسال رسائل نصية من خلال الأرقام المحددة لكل دولة.

يتم الكشف عن أسماء جميع الرابحين في قرعة الحلم ضمن الإطار الزمني المخصص لتسليم الجوائز، الذي تقرر مواعيده وفقًا لتقدير إدارة المسابقة حصريًا.

الاشتراك في مسابقة الحلم بأي مكان بالعالم

توجد بعض البلدان التي لا تمتلك رقمًا محددًا للاشتراك في مسابقة الحلم الدورية لهذا السبب، تم إتاحة رقم هاتف ثابت يستطيع الأشخاص من جميع أرجاء العالم استخدامه للانضمام إلى المسابقة، ويمكن الاشتراك عبر الرقم المعلن 0088216101092:GSM أو عبر الرقم 00821622775627، اللذان يتيحان على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لكل من يرغب في التواصل مع مسابقة الحلم.