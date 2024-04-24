“كل عام وأنتم بخير” .. موعد إجازة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات وعدد أيام العطلة للموظفين بالقطاع العام والخاص

يسعى الأفراد المنتمون للقطاعين الحكومي والخاص، كذلك الطلبة في الجامعات والمدارس لمعرفة ميعاد عيد الأضحى لعام 2024، أعلنت دار الإفتاء في مصر أن عيد الأضحى سيكون في اليوم 29 من شهر ذو القعدة، علمًا بأن العيد يأتي دومًا في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة سنويًا، ويتم تحديد اليوم بشكل دقيق عبر مراقبة هلال شهر ذي الحجة، في حين أن الدراسات الفلكية تمكننا من معرفة ميعاد عيد الأضحى لعام 2024 بشكل مسبق بعدة أشهر.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام، لتمكين جميع المصريين من الاحتفال بالعيد مع أفراد عائلتهم وأصدقائهم بشكل كامل، وتبدأ إجازة عيد الأضحى في عام 2024 من يوم الأحد 16 يونيو، الذي يوافق وقوف عرفة، وتمتد حتى يوم الخميس 20 يونيو، وفقًا لتأكيد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وإليك بعض التفاصيل الهامة:

تاريخ ميلاد هلال شهر ذي الحجة هو يوم الجمعة 30 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 7 يونيو 2024.

تم رصد هلال شهر ذي الحجة في يوم السبت 8 يونيو 2024.

وقفة عرفات: يوم الأحد 16 يونيو 2024.

في بداية عيد الأضحى: يوم الاثنين 17 يونيو 2024.

آخر أيام عيد الأضحى: الخميس 20 يونيو 2024.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى: عدد 4 أيام.

صلاة عيد الأضحى 2024

تؤدى صلاة العيد الكبير غالبًا في صباح يوم العيد بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة، وذلك في الميادين العمومية والجوامع الكبيرة بعد أداء الصلاة، يهنئ المسلمون بعضهم البعض بمناسبة العيد، ثم يقومون بنحر الأضاحي وتقسيم لحومها على من تقل ذات يده من الفقراء والمعوزين.