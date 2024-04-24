“ماتترددش تنزلها” .. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد وموعد عرضها لمسلسل قيامة عثمان 2024

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على النايل سات أو العرب سات، وتعتبر القناة من بين القنوات الجزائرية المشهورة التي تعرض المسلسلات التركية الشهيرة، أصبحت القناة لها جمهور كبير بفضل عرضها مسلسلات تاريخية تعبر عن وقائع حقيقية حدثت في الماضي، ولذلك يبحث الكثيرون عن ترددها لمتابعة برامجها المميزة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر هي إحدى القنوات الجزائرية البارزة المتخصصة، وتحظى بشهرة عالمية وجماهيرية تنتظرها حول العالم ولهذا السبب، يلاحظ زيادة في البحث عن ترددات وبيانات القناة مؤخرًا، من أجل تحميلها والاستمتاع بمسلسلاتها، بما في ذلك مسلسل المؤسس عثمان، فيما يلي تردد قناة الفجر:

التردد 12130

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي عربسات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة HD

‏نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

تعدقناة الفجر واحدة من القنوات الجزائرية ذات الجودة العالية جداً، إذ استطاعت اختيار أحد أفضل المسلسلات التركية وعرضه بشكل قوي ومترجم، مما يستهدف الجمهور الباحث عن مسلسلات تاريخية رائعة، ينتظر عدد كبير من المشاهدين حول العالم عرض مسلسل السلطان عثمان على قناة الفجر، الذي يحكي عن قصص حقيقية في الدولة العثمانية، يتم عرض حلقة واحدة كل أسبوع ويعاد باليوم التالي للمشاهدين، يزداد عدد المتابعين باستمرار، خصوصًا لمحبي المسلسلات التركية المدبلجة.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

يتم عرض المسلسل التاريخي “قيامة عثمان” على قناة الفجر الجزائرية بجودة عالية و بدون انقطاعات أو إعلانات طويلة، وقد تم الإعلان عن مواعيد عرضه بحسب توقيت كل دولة، حيث يعرض في الجزائر الساعة 8:30 مساءً، في مصر الساعة 10:30 مساءً، وفي المملكة العربية السعودية الساعة 11:30 مساءً.