“نزلها واعرف كل حاجة حواليك” .. تردد قناة الجزيرة لمتابعة الأخبار الحصرية طوال اليوم 24 ساعة 2024

تأسست قناة الجزيرة الفضائية عام 1996 في الدوحة عاصمة قطر، بمنحة من الأمير حمد بن خليفة آل ثاني منذ عام 2001، أصبحت القناة مكتفية ذاتيًا وتعد القناة الرئيسية التي تضم عدة قنوات فرعية مثل الجزيرة مباشر والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية،

تردد قناة الجزيرة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10971.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

برامج قناة الجزيرة الإخبارية

تمكنت قناة الجزيرة الإخبارية من تحقيق نجاح ملحوظ خلال سنوات عديدة، حيث سعت بكل جهدها لتقديم محتوى هادف يتماشى مع الثقافة العربية، وتنقل الأخبار بشكل مباشر وبصورة مستقلة من خلال شبكة من المراسلين في جميع أنحاء العالم، وفيما يلي أبرز برامج القناة:

برنامج المرصد.

برنامج شبكات.

برنامج المقابلة.

برنامج المتحري.

برنامج الجانب الآخر.

برنامج للقصة بقية.

برنامج ما خفي أعظم.

برنامج المسافة صفر.

كيفية استقبال تردد قناة الجزيرة الجديد

لا بد من وضع الجهاز على التردد الجديد للاستمتاع بمشاهدة القناة بجودة عالية والاطلاع على أحدث الأخبار بشكل مستمر، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر menu في الريموت كونترول.

ادخل على الإعدادات Settings.

سيتم عرض قائمة تحتوي على عدة خيارات، انقر على خيار التثبيت Installation.

لدينا اثنين من الخيارات للاختيار بينهما: التثبيت اليدوي.

اختيار القناة المرادة لاستقبالها من بين قائمة الأقمار الصناعية.

تدوين تردد قناة الجزيرة الجديدة وجميع المعلومات المتاحة في الجدول السابق.

انقر على زر البحث أو موافق للبدء في البحث عن القناة.

بمجرد حفظ نتيجة البحث، ستظهر القناة في القائمة الرئيسية للقنوات.

قناة الجزيرة الإخبارية بث مباشر

يمكنك مشاهدة بث قناة الجزيرة القطرية مباشرة عبر الإنترنت عبر موقعها الرسمي، ويمكنك أيضًا الحصول على آخر الأخبار من قناة الجزيرة الإخبارية على اليوتيوب، ويمكنك متابعة القناة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.