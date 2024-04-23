“الآن استخرجها أون لاين” .. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والشرائح المستفيدة من الضمان الاجتماعي

لا يزال المواطنون في العراق يواصلون البحث عن الأسماء والمعلومات المتعلقة ببرنامج الرعاية الاجتماعية وذلك للتأكد من تضمينهم ضمن المستفيدين من هذا البرنامج أم لا، خاصة وأن هناك تأخيرًا قد طرأ على توزيع الدفعات الخيرية، وقد أعلنت وزارة العمل بأنها تبذل جهودًا مضنية لضمان وصول الدعم للعائلات التي تستحقه حقًا في هذا المقال، سوف نقدم جميع التفاصيل المتعلقة ببرنامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك توقيت صرف الدفعة الجديدة، بالإضافة إلى الشروط والوثائق المطلوبة وأيضًا الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض بعض الطلبات.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

من الممكن استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من هنا، أصدرت وزارة العمل وشؤون المجتمع في العراق بيانًا تعلن فيه عن بدء آخر دفعة لها، وقد أوضحت الوثائق والأدلة الواجب تقديمها للتسجيل للحصول على المعونات الاجتماعية، تشمل هذه الوثائق الرئيسية ما يأتي:

تسليم نسخة حديثة من البطاقة الشخصية المعتبرة والصالحة.

إرفاق نسخة من كارت التموين.

تقديم وثائق ولادة لكل أفراد العائلة الخاصة بالمتقدم.

صورة فوتوغرافية حديثة بخلفية بيضاء.

الشرائح المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي

يوجد عدة شرائح حددتها السلطات العراقية لتصبح تحت قائمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتتمثل هذه الشرائح في الآتي:

ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الهمم.

النساء المنفصلات و الحائزات على حكم من المحكمة، وكذلك الأرامل بشرط إحضار شهادة تثبت وفاة أزواجهن، إلى جانب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية

عندما أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة الأخيرة، فرضت عدة شروط للحصول عليها، وجاءت شروط أسماء الرعاية الاجتماعية كالتالي: