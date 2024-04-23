“الآن وبسهولة” .. استخراج استدعاء المراسلة بالاسم ونبذة عن امتحان المستوى للطلاب 2024

أفاد المركز الوطني للتعليم والتدريب المتنقل ONEFD بأن الملتحقين بالامتحان التأكيدي للعام الدراسي 2024 يمكنهم الحصول على دعوتهم للمشاركة في الاختبار التأكيدي في 7 أبريل 2024، ويمكن للمرشحين المقبولين لشغل المناصب في المراكز الإقليمية الحصول على الاستدعاءات الخاصة بهم عبر الإنترنت، إذ قامت المؤسسة الوطنية للتعليم والتدريب عن بعد بتخصيص موقع إلكتروني رسمي لتسهيل هذه الخطوة.

استخراج استدعاء المراسلة بالاسم

على التلاميذ الذين سجلوا مسبقًا في اختبارات الديوان الوطني للتعليم والتدريب عن بعد أن يقوموا بزيارة الموقع الإلكتروني مرة أخرى عبر الدخول إلى منصة استخراج دعوات المراسلة ليتمكنوا من استخراج دعواتهم الخاصة، وتجدر الإشارة بأنه يشرع الديوان الوطني المختص بالتعليم والتدريب عبر الإنترنت في إطلاق إجراء لتوزيع الإشعارات الخاصة باختبارات التقييم، بهدف إعطاء فرصة لأوسع شريحة من الطلاب ليتمكنوا من الحصول على إشعارات لخوض اختبار التقييم في النظام التعليمي عن بعد، لكي يتمكن المتقدمون من الحصول على استدعاء اختبار المستوى لعام 2024، يجب عليهم زيارة الموقع المخصص لذلك الغرض ومن ثم إدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المحددة:

رقم التسجيل.

تاريخ الميلاد.

ثم طبع الاستدعاء.

ما هو امتحان المستوى الخاص بطلبة بالمراسلة ONFED

الاختبار التقييمي هو عبارة عن مجموعة من الاختبارات التي يؤديها كافة المنخرطين في الديوان الوطني للتعليم والتدريب عن بعد (عبر المراسلة)، حيث يعد هذا الاختبار محكًا أساسيًا يقرر نتيجته إمكانية ترقي المتقدم لمستوى دراسي متقدم أو أن يعيد العام الدراسي بسبب عدم النجاح.