“هيص وفرفش الزيادة قربت تصرفها” .. موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وخطوات الاستعلام عنها

تعمل الحكومة في الجزائر على تعزيز الحالة المادية للأشخاص المحالين إلى التقاعد عبر تطبيق أوامر بالزيادة صادرة عن الهيئات المسؤولة، ويعتبر هذا الإجراء وسيلة للحد من العبء المالي المتزايد ولدعم المتقاعدين في مواجهة متطلباتهم المعيشية، وذلك في ظل تصاعد أثمان المواد الأولية.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أعلنت السلطات الجزائرية عن تحسين لشروط معيشة المتقاعدين من خلال رفع مستوى الرواتب الأساسية لهم، وذلك اعتبارًا من العام 2024 بناءً على قرار من رئيس الدولة، تم رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 15 ألف، بزيادة 5آلاف دينار.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

وفقاً لإعلان الأمين العام للصندوق الوطني، سيبدأ التطبيق الفعلي للزيادة المرتقبة في المعاشات التقاعدية في شهر مايو 2024، تم تعديل قانون الزيادة على المعاشات والإعلان عنه، مما يمنح الفئة المستحقة حق الحصول على زيادة سنوية في كل عام خلال شهر مايو، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دعم ومساندة كبار السن، وتوفير خدمات متنوعة في مختلف المجالات لتحسين مستوى حياتهم وتلبية احتياجاتهم.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

للتحقق من تفاصيل زيادة الأجور للمتقاعدين بالجزائر، يمكنكم اتباع الإجراءات التالية: