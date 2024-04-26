“أون لاين وانت مكانك” .. رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر ومعايير تجديدها عبر الموقع الرسمي 2024

أعلنت الهيئة القومية المكلفة بالتشغيل في الجزائر عن فتح باب التجديد لمعونة العاطلين عن العمل، وهذه المعونة تعد من أهم صور الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين الذين لا يمتلكون فرصة عمل دائمة، تهدف هذه الخطوة إلى مساندتهم في سد احتياجاتهم الأساسية وضمان عيشة محترمة لهم ومع ذلك، يتوجب الإشارة إلى أن هذه المنحة تصرف طبقًا لعدة شروط ومعايير واجب توافرها في المتقدمين، وهذه المواصفات والقواعد الضابطة للعملية سنتناولها بشيء من التفصيل في مقالتنا.

رابط تجديد منحة البطالة بالجزائر

يجب العلم أن تجديد منحة البطالة تحدث كل ستة أشهر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك زيارة موقع الوكالة الوطنية للعمل في الجزائر الرسمي من خلال هذا الرابط.

الرجاء تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

انقر على خانة تحديث المنحة، ثم قم بتحديث البيانات الموجودة مثل الاسم ورقم الهوية الشخصية.

ثم ارفق المستندات المطلوبة، مثل نسخة من بطاقة الهوية ونسخة من إقامة.

في النهاية انقر على زر التمديد للمنحة وستتم عملية التجديد مباشرة بمجرد التحقق من البيانات.

شروط التسجيل في منحة البطالة

قررت السلطات المعنية وضع مجموعة من المعايير اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في تسجيل أنفسهم للحصول على منحة العاطلين عن العمل وتشمل هذه الشروط: