“موجودة في كل البيوت” .. تردد قناة كراميش وخطوات استقبالها وتثبيتها على النايل سات 2024

قناة كراميش هي قناة تلفزيونية عبر الأقمار الصناعية موجهة للأطفال، بدأت بثها عبر النايل سات في العام 2009، وتهتم بتقديم مجموعة واسعة من برامج الصغار التي تضم النشيد والأغاني المصممة خصيصًا لهم، إضافة إلى المقاطع التعليمية والتثقيفية التي تصقل السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال، وهو ما يطمح كل والد ووالدة في غرسه داخل نفوس أبنائهم، نجحت فضائية كراميش كيدز في تأسيس نفسها كمؤسسة تعليمية تنشئ الأجيال تلو الأجيال على أصول وعادات وتقاليد سليمة تؤثر في تنشئة النشء، وتعمل قناة كراميش على بناء جيل المستقبل بناءً على قيم أخلاقية عالية، حيث تنمو بها شرائح اجتماعية متنوعة، وتوفر مفاهيم تربوية للصغار بأسلوب مبتكر وشيق، وذلك من خلال استخدام الأناشيد والأفلام الكرتونية التي يحبها أطفالكم.

تردد قناة كراميش

يمكنك استقبال إشارة قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11430.

تصحيح الخطأْ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

استقبال تردد قناة كراميش الجديد

للحصول على بث قناة كراميش عبر القمر الصناعي نايل سات، يرجى السير على الخطوات الموضحة أدناه لضبط التردد الجديد للقناة على جهاز الاستقبال الخاص بك: