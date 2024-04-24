“قبل أي حد الحق اعرفها” .. قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 وفيلم تامر حسبي الجديد

يبحث العديد من الجماهير والمتابعين في مصر والوطن العربي عن قائمة الأفلام التي ستُعرض في موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2024، بهدف معرفة الأفلام التي يتسابق الأشخاص لمشاهدتها في دور السينما خلال هذا العيد المبارك كما يفعلون كل عام.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2024

إليك قائمة بأفضل أفلام عيد الأضحى الجديدة 2024 والتي تتضمن ما يلي:

فيلم السرب ملحمة وطنية للقوات المسلحة

انتهى تصوير فيلم “السرب” بطولة الفنان أحمد السقا بعد مرور أكثر من عامين لأسباب مختلفة، بما في ذلك تفشي فيروس كوفيد 19 وازدحام جدول التصوير بسبب ارتباط بعض النجوم بأعمال أخرى، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد السقا وآسر ياسين وعدد كبير من النجوم البارزين.

فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام

مازال الفنان محمد إمام يتابع تصوير مشاهده في فيلم “اللعب مع العيال” في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل “كوبرا” الذي عُرض في شهر رمضان 2024.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية محمد إمام التي يلعب دور مدرس تاريخ تم نقله إلى مدرسة في الصحراء.

فيلم أهل الكهف لـ خالد النبوي

يُعتبر فيلم “أهل الكهف” واحدًا من الأفلام الوثائقية، حيث تدور قصته حول ثلاثة أشخاص يستيقظون بعد مرور ثلاثة قرون ليجدوا أن العالم تغيّر بشكل كبير، ويضم الفيلم فريقًا بارزًا من الممثلين بما في ذلك خالد النبوي ومحمد فراج وغادة عادل ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أفلام عيد الأضحى 2024

هناك كثير من الأفلام الجديدة التي سيتم عرضها بمناسبة عيد الأضحى، منها:

فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز

فيلم “ولاد رزق 3” يقوم ببطولته كل من أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، ماجد الكدواني، أسماء جلال، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم ري ستارت لـ تامر حسني