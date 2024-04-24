“عاجل اتحدد” .. موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 وتاريخ انتهائها حسب الجدول المعلن من الوزارة
يسعى كثير من الطلاب والطالبات في السودان لمعرفة توقيت اختبارات الشهادة السودانية لعام 2024، لما لهذه الاختبارات من أهمية بالغة باعتبارها من المحطات الأساسية في مسيرة التعليم الثانوي للطلاب، ولكي يستعدوا لها استعدادًا جيدًا، يذكر أن موعد امتحان الشهادة الثانوية قد تم تأخيرها، فمتى يكون موعد اختبارات الشهادة السودانية.
موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024
حددت وزارة التربية السودانية يوم 11 من يونيو القادم موعدًا لبداية امتحانات الشهادة السودانية للأقسام العلمية والأدبية، ومن المنتظر أن تختتم هذه الامتحانات في يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من يونيو لعام 2024، وقد اهتمت الوزارة باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لتسهيل إجراء الامتحانات بكفاءة، اعترافا بأن الشهادة الثانوية السودانية تعتبر من أبرز الفترات التي تؤثر في مستقبل الطلاب وتحقيق آمالهم التعليمية والمهنية.
جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024
صرحت وزارة التربية والتعليم في السودان بخصوص مواعيد اختبارات الشهادة السودانية للعام 2024، حيث من المزمع انطلاق الاختبارات يوم السبت المصادف 11 من يونيو عند الساعة الثامنة صباحا، هذا ويتوفر جدول الاختبارات للراغبين في الاطلاع عليه:
- 11 يونيو 2024 امتحان التربية الإسلامية – التربية الدينية المسيحية
- 12 يونيو 2024 مادة علوم الحاسب
- 13 يونيو 2024 امتحان الأحياء – العلوم الهندسية
- 14 يونيو 2024 مادة الجغرافيا والبيئة والعلوم الأسرية
- 15 يونيو 2024 الكيمياء – الدراسات الإسلامية – الأدب الإنجليزي
- 16 يونيو 2024 مادة الدراسات الإسلامية _ مادة الأدب الإنجليزي للفرع الأدبي
- 18 يونيو 2024 اللغة العربية
- 19 يونيو 2024 الفيزياء والتاريخ
- 20 يونيو 2024 اللغة الفرنسية
- 21 يونيو 2024 الرياضيات المتخصصة علمي
- 22 يونيو 2024 اللغة الانجليزية