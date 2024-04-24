“جميع المراحل” مواعيد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق الابتدائية والإعدادية والمتوسطة من التربية العراقية

من المواعيد الهامة في كل المنازل العراقية خلال المدة الحالية هي مواعيد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم في العراق إلى تنظيم امتحانات جميع الصفوف الدراسية لكل المراحل التعليمية، حتى تسير عملية الامتحانات بطريقة ميسرة دون وجود أي عراقيل تؤثر على هدوء لجان الامتحانات، ومن ثم يحصل كل طالب على الدرجات العالية.

مواعيد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق

من الضروري أن يلتزم طلاب كل صف دراسي بمواعيد امتحانات الدور الاول في العراق 2024، التي تحددها إدارات التعليم في كل محافظة حيث تبدأ اللجان داخل كل المدارس الساعة الثامنة صباحا، وتنتهي بعد انقضاء الوقت المحدد لكل مادة وطلبت الوزارة من الطلاب ضرورة التواجد داخل المدارس بوقت كافي، قبل بداية اللجنة حتى لا يخسر الطالب وقت الامتحان، ومن المقرر أن يخوض طلاب العراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المواعيد التالية:

بداية امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق الثاني عشر من مايو 2024.

بداية امتحانات الصف الثالث المتوسط يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من مايو 2024.

بداية امتحانات الصف السادس الإعدادي الثامن من يونيو 2024.

مواعيد امتحانات نهاية السنة 2024 الابتدائية

حددت أيضا الوزارة مواعيد الامتحانات للصفوف الغير منتهية في كل من المرحلة الابتدائية والمتوسطة كما يلي:

تنطلق امتحانات المرحلة الإبتدائية النهائية يوم الخميس الثاني من مايو 2024 وتنتهي الأربعاء الثامن من نفس الشهر.

تنطلق امتحانات المرحلة المتوسطة التحريرية يوم الخميس التاسع من مايو 2024 وتنتهي الأحد التاسع عشر من نفس الشهر.

أما عن الامتحانات الشفهية لكل من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة فيتم عقدها خلال الدوام الدراسي قبل بداية الامتحانات النهائية بأسبوع.