طالع الان جدول امتحانات الثالث متوسط الدور الاول 2024 مواعيد الامتحانات الوزارية من التربية العراقية

انعقد جميع المسؤولين في الهيئة العامة للامتحانات داخل العراق خلال الفترة الماضية، حتى يتم الإعلان عن مواعيد امتحانات كافة الصفوف الدراسية للمدارس العراقية، ومن ثم أعلنت الوزارة عن جدول امتحانات الثالث متوسط الدور الاول 2024، الذي يهتم كل الطلبة بالإطلاع عليه حتى يتم تقسيم وقتهم بطريقة المناسبة والمفضلة لكل طالب على حدة، ليتمكن الجميع من حل الامتحانات والتدريب على الأسئلة المتنوعة.

جدول امتحانات الثالث متوسط الدور الاول 2024

حددت وزارة التربية مواعيد امتحان كل مادة يدرسها طلبة الصف الثالث متوسط في جدول امتحانات الثالث متوسط الدور الاول وأعلنت عنه كما يلي.

يوم الثلاثاء 21 مايو امتحان مادتي التربية الدينية واللغة العربية.

يوم الخميس 23 مايو امتحان مادة اللغة الانجليزية.

يوم السبت 25 مايو امتحان مادة الرياضيات.

يوم الاثنين 27 مايو امتحان مادة الاجتماعيات.

يوم الأربعاء 29 مايو امتحان مادة الإنسان وصحته.

يوم السبت 1 يونيو امتحان مادة الكيمياء.

يوم الاثنين 3 يونيو امتحان مادة الفيزياء.

يوم الأربعاء 5 يونيو امتحان مادة اللغة الفرنسية في الدراسة العامة، ويقابل ذلك امتحان مادة اللغة الكردية للدراسة الكردية واللغة التركمانية للدراسة التركمانية.

موعد الاختبارات الشفوية الثالث متوسط الدور الاول 2024

من المقرر أن يخوض كافة طلاب الصف الثالث متوسط اختبارات شفهية وتعقد داخل المدارس قبل الامتحانات التحريرية، وتقوم كل مدرسة بتحديد تلك المواعيد بما يتناسب مع طبيعة العمل داخلها، على أن يتم إجراء الامتحانات والانتهاء منها لكل الطلبة خلال أسبوع قبل بداية الامتحانات النهائية، والجدير بالذكر أن الامتحانات تبدأ الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت مدينة بغداد، وفي النهاية تمنت الوزارة التوفيق والنجاح لكل طلابها من كل الصفوف.