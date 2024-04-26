اكتشف مغامرات القط والفار .. تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 احلى حلقات Tom and jerry الجديدة

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 إن متابعة برامج الأطفال من من أكثر الأوقات التي يمكن أن تسعد الأطفال وهي تلك الساعات التي يقضيها الطفل مع أفراد أسرته من الأم والأب والإخوة، وهذا ما نجحت فيه قناة توم وجيري حيث لم يقتصر متابعين القناة على الأطفال فقط بل يشاهده المبارك والشباب من كل مرحلة عمرية، وبالتالي تتجمع الأسرة أمام كرتون توم وجيري المرح والمضحك، ومن ثم البحث مستمر عن تردد توم وجيري نايل سات 2024 يوميا.

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024

تردد قناة توم وجيري نايل سات 2024 موضع اهتمام الآباء والأمهات في الوطن العربي، لأنها المحطة الآمنة على الأبناء أثناء الجلوس أمام التلفاز حيث لا تقوم القناة، ببث أي محتوى يتنافى مع الأخلاق الحميدة وما هو سائد في المجتمعات العربية والإسلامية، ويأتي الهدف من تحديث التردد تحسين جودة الإرسال الذي يتلقاه المتابعون، وفيما يلي التردد الجديد على نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

قناة توم وجيري موجودة أيضا على القمر عرب سات بالتردد التالي.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:SD.

ضبط تردد قناة توم وجيري 2024

قناة توم وجيري تعد قناة أطفال فكاهية لأنها تركز على عرض مسلسلات القط والفأر، والمليئة بالمغامرات الشرسة بين أبطال القناة وهما توم وجيري، وقد وقع الأطفال من صغرهم في حب هؤلاء الأبطال وقضوا معهم كثيرا من الوقت، والممتع في توم وجيري أنه يعتمد على الضحك فقط بدون الانحياز إلى ميول أخرى، وتستمر القناة في عرض المسلسلات خلال ساعات الأسبوع مجانا بعيدا عن طلب أي اشتراكات شهرية، ويفضل الأطفال المشاهدة في أيام الإجازات والعطلات.