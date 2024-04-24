استعلم برقم القومي .. لينك اسماء تكافل وكرامة 2024 الاسماء الجدد في معاش تكافل وكرامه حملها الان
لينك اسماء تكافل وكرامة 2024 يرغب ملايين المصريين في الاطلاع عليه، من أجل البحث بالرقم القومي عن إمكانية الحصول على هذا الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للفئات البسيطة في المجتمع المصري، حيث سيتم الإعلان قريبًا عن الأسماء الجديدة التي ستتم إضافتها لهذا البرنامج من أجل توفير حياة كريمة لهم، ومن خلال مقالنا التالي نوضح خطوات الاستعلام بالتفصيل كما نعرفكم على الشروط اللازم توافرها لاستحقاق دعم البرنامج.
لينك اسماء تكافل وكرامة 2024
من خلال لينك تكافل وكرامة 2024 الذي توفره وزارة التضامن الاجتماعي المصرية،يمكن للمواطنين التحقق من إمكانية حصولهم على دعم هذا البرنامج، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي مصر.
- ثم انقر على زر تكافل وكرامة.
- ثم أدرج الرقم القومى كاملا.
- بعدها اضغط على زر الاستعلام.
- خلال لحظات ستظهر النتيجة سواء بالقبول أو الرفض.
- كما ستظهر قيمة الرصيد المتاح عند القبول أما في حال الرفض فسيتم ذكر الأسباب.
الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024
حتى تظهر نتيجة رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالقبول والحصول على الدعم النقدي المقدم من هذا البرنامج، يجب توفر مجموعة من الشروط في المتقدمين، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- لا بد أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يجب أن يكون لديه أي جنسية أجنبية أخرى.
- لابد أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم داخل أراضي الدولة المصرية.
- يجب ألا يكون أحد أفراد الأسرة عاملا في القطاع العام.
- كما يجب على المتقدم أن لا يكون لديه أي سجلات تجارية أو عقارية.
- ويجب أن يكون رب الأسرة غير مستفيد من أي برامج تقدم دعم مادي أو خدمات اجتماعية أخرى.