“حمل الكشوفات” لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق عبر موقع مظلتي

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يرغب آلاف المواطنين بالعراق في التعرف عليها، حيث يقترب موعد الإعلان عنها ويأمل الكثيرين في الحصول على دعم هذا البرنامج لتتمكن من شراء احتياجاتهم، حيث يتم تخصيص هذا البرنامج لمساعدة الفئات المحتاجة مثل الأرامل والمطلقات والعاجزين عن العمل وأصحاب الأمراض وكبار السن، ونوضح في السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن المستحقين للدفعة الجديدة وشروط التسجيل بهذا البرنامج.

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يستطيع جميع العراقيين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال الرابط الذي وضعته وزارة العمل بالعراق، حيث توفر عليه كشوف الكترونية تضم المستفيدين من هذا البرنامج، وسيتم الإعلان عنهم بمجرد الانتهاء من فحص جميع الطلبات للتأكد من أن المتقدمين من محدودي الدخل والفئات المستحقة للرعاية، ويتم الاستعلام عن طريق هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية .

ثم انقر على زر الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم قم باختيار المحافظة وسجل الاسم ورقم الهوية.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على زر الاستعلام.

انتظر لحظة حتى تظهر الكشوف وقم بتحميلها على الجهاز وابحث بداخله عن الاسم.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بتحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ، ومن أهم هذه الشروط الآتي: