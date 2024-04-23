وظيفة ف تكييف بدل الحر اللي احنا فيه..فرص عمل بنك مصر 2024 الجديدة للخريجين بشروط سهلة وبسيطة خااالص

فرص عمل بنك مصر 2024 من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها العديد من الشباب المصري الذي أنهى مسيرته العلمية، والذي يريد الحصول على فرصة عمل مناسبة توفر له دخل شهري ثابت يساعده على توفير احتياجاته وتغطية جميع إلتزاماته، ويعد بنك مصر من المؤسسات المالية العريقة التي لها تاريخ طويل في السوق المالي داخل مصر، ويقوم البنك بالإعلان عن الوظائف الشاغرة فور توفر أي فرص للشباب للتقليل من نسب البطالة.

فرص عمل بنك مصر 2024

من خلال الموقع الرسمي لبنك مصر قام البنك بتحديد فرص العمل المتاحة للعام الحالي، حيث يرغب البنك في توظيف عدد من حديثي التخرج للعمل في وظيفة خدمة العملاء، ولكنه حدد عدد من الشروط الواجب إنطباقها على كل المتقدمين.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم في وظيفة خدمة العملاء عن 28 سنة.

حصول المتقدم في الوظيفة على شهادة البكالوريوس أو الدرجات العلمية التي تعادلها من الجامعات التي يعتمدها البنك.

يجب ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم على الوظيفة عن جيد، وتكون الأولوية للأعلى في التقدير.

أن يسكن المتقدم في محافظة جنوب سيناء.

تمتع المتقدم لوظيفة خدمة العملاء على خبرة سابقة لمدة 0 سنة وحتى 3 سنوات على الأقل.

أن يكون المتقدم من خريجي اي من دفعة 2021 أو 2022 أو 2023.

القدرة على التعامل الجيد مع أجهزة الكمبيوتر.

إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل بها.

التقديم في فرص عمل بنك مصر 2024

التقديم في وظائف بنك مصر أمر سهل ويتم عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للبنك كذلك: