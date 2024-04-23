اهرب بكرة من الشمس..موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد وتحذيرات من الأرصاد بالتعرض لأشعة الشمس المباشرة

تعيش البلاد في الوقت الحالي طقس شديد الحرارة، حيث نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على جميع أنحاء الجمهورية، ونجد الكثير من التساؤلات حول هذا الشأن، ومتى تنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة أو هل سوف تستمر على هذا الحال أم لا.

موعد انتهاء الموجة الحارة

يتساءل المزيد من الأشخاص في جمهورية مصر العربية عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة بعدما سجلت درجات الحرارة أعلى معدلاتها على جميع الأنحاء لتقترب من 40 درجة مئوية أثناء ساعات الذروة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

أوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها أنه اعتبارا من يوم الخميس الذي كان يوافق يوم 18 من شهر أبريل حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر أبريل لعام 2024، تشهد حالة الطقس انخفاض في درجة الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مئوية على شمال البلاد حتى مدينة القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما قامت هيئة الأرصاد أيضا بالتوضيح أنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا يوم الجمعة على جميع الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، كما أشارت كذلك إلى نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى مدينة القاهرة الكبرى على مدة زمنية متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

فيما يخص البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

بعض النصائح من هيئة الأرصاد

تقدم هيئة الأرصاد في جمهورية مصر العربية بعض النصائح والإرشادات لجميع المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها، وهذه النصائح تتمثل جميعها في النقاط التالية: