صراع توم وجيري كل يوم مبيخلصش.. تردد قناة توم وجيري 2024 شوفي المقالب والخناقات الممتعة بين القط والفار

يبحث الكثيرون عن تردد قناة توم وجيري 2024، ونستعرض معكم عبر موقع البديل تردد قناة توم وجيري لعام 2024 حيث بدأ البحث عن ترددها الجديد منذ بداية هذا العام لمشاهدة محتواها وبرامجها وافلامها الكرتونية المتنوعة محتواها وبرامجها الرائعة من مسلسلات وافلام توم وجيري الرسوم المتحركة وأغاني وأناشيد مميزة تفضلها العديد من الأطفال فضلا عن مسلسل توم وجيري الشهير الذي له جمهور كبير جدا منذ قديم الزمان اليكم تردد القناة بالتفصيل تابعوا معنا.

تردد قناة توم وجيري 2024

حتى تتمكن من مشاهدة محتوى قناة توم وجيري بأعلى صوت وأوضح صورة على القمر الصناعي نايل سات يمكنك اتباع هذه البيانات وهي كالاتي

التردد:12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل الخطأ:5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات يمكنك تحميل بيانات التردد التالي حتى تحصل على اكبر صوت وصوره للمحتوى بدون أي تشويش أو انقطاع

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح تصحيح الخطا:5/6.

جودة قناة: SD.

خطوات تحميل قناة توم وجيري 2024

لتحميل قناة توم وجيري على جهاز الريسيفر عليكم باتباع الخطوات التالية: