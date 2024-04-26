“أحلي المسلسلات التركية في بيتك“ اضبط تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل kuruluş osman المؤسس عثمان

يتساءل الكثير من محبي مسلسل قيامة عثمان عن تردد قناة الفجر الجزائرية، تم إطلاق القناة لأول مرة في عام 2015 ومنذ ذلك الوقت وهي نجحت في أن يكون لها عدد كبير من المتابعين من مختلف الدول العربية وذلك لأنه تحرص على عرض محتوى متنوع والذي يناسب جميع الفئات العمرية ومختلف الأذواق وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لا تقتصر قناة الفجر الجزائرية على بث المسلسلات التركية فقط بل تقوم أيضا بعرض مجموعة من البرامج البرامج الحوارية والترفيهية والدينية وغيرها وذلك من أجل جذب أكبر عدد من المشاهدين، يمكنك الآن متابعة المحتوى الخاص بها واستقبالها بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

أصبح من السهل استقبال قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر الخاص بك بشكل مجاني من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

محتوى قناة الفجر الجزائرية

تقدم مجموعة متميزة من المسلسلات التركية والبرامج التي يحبها الكثير ومن أبرزها: